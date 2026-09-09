Еще полторы тысячи казанских семей получили доступ к гигабитному интернету МТС

МТС, цифровая экосистема, расширила сеть высокоскоростного домашнего интернета в Казани. Доступ к фиксированному интернету на скорости до 1 Гбит/с получили жители еще десяти многоквартирных домов в Советском и Кировском районах города. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Гигабитная сеть МТС появилась в шести домах микрорайона «21-й век» и четырех новостройках ЖК «Терра» в Юдино. Высокая пропускная способность нового телеком-оборудования, установленного здесь специалистами оператора, способна поддерживать стабильную скорость интернета на любом домашнем устройстве у каждого члена семьи даже в период пиковых нагрузок. Работы по расширению сети фиксированной связи коснулись четырех новостроек по адресу Ильича, 1; домов 18 и 23 по улице Курская; а также домов № 6, 8, 14 и 16 по проспекту Камалеева.

«Домашний интернет уже давно входит в базовый набор необходимой для жизни инфраструктуры в городе. Особенно это заметно с приближением осени – с началом учебного года и с завершением отпускного сезона повышается нагрузка на сети, а также вырастает спрос на домашние цифровые сервисы. Дети пользуются образовательными платформами, участвуют в онлайн-занятиях с загрузкой презентаций и других объемных материалов. В это же время родители могут работать удаленно, проводить видеоконференции, смотреть фильмы и пользоваться другими интернет-ресурсами. Мы обновляем сеть в существующем жилом фонде и обеспечиваем инфраструктурой новостройки, чтобы все домочадцы с комфортом могли использовать привычные цифровые сервисы», – сказал директор МТС в Татарстане Марат Кабанов.

В домах, особенно недавно построенных, где может быть нестабильная мобильная связь, Wi-Fi также можно использовать для звонков. «Голос» будет передаваться не через мобильную сеть, а по WiFi - благодаря бесплатной технологии VoWiFi, которая есть в каждом современном смартфоне. К тому же, высокоскоростной домашний интернет позволяет оснастить квартиру умными счетчиками электроэнергии, воды и тепла, датчиками открывания дверей и окон, системой видеонаблюдения и другими решениями для комфорта и безопасности.