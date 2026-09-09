«Битрикс24» расширила функциональность сервиса КЭДО

Компания «Битрикс24» представила обновление сервиса кадрового электронного документооборота (КЭДО). В новой версии расширены возможности работы с документами, группами сотрудников и хранилищем, а подключение «Госключа» стало еще удобнее. Обновления позволяют компаниям быстрее запускать кадровый электронный документооборот внутри «Битрикс24», сокращают время на типовые операции и делают работу с документами прозрачной на всех этапах. Об этом CNews сообщил представитель «Битрикс24».

В новой версии КЭДО бесплатно подключается готовая интеграция с сервисом «Госключ» — мобильным приложением от Минцифры РФ, в котором сотрудник получает сертификат усиленной неквалифицированной электронной подписи (УНЭП) и подписывает кадровые документы прямо со смартфона.

Теперь запустить юридически значимый электронный документооборот можно буквально за минуты. Компания экономит не только деньги на электронных подписях для сотрудников, но и время на подключение интеграции. Теперь все настраивается буквально в два клика, без API-ключей, участия технических специалистов и без нескольких этапов настройки.

В хранилище документов «Сейф компании» появилась возможность создавать папки и упорядочивать в них файлы. Вместо бесконечного списка документов компания получает архив с прозрачной структурой, HR-специалисты экономят время на поиске нужных документов. Папки можно переименовывать и удалять, а при удалении переносить документы в другую папку, так данные не будут теряться.

Полный список документов из «Сейфа компании» можно выгружать в Excel. Буквально за один клик вся номенклатура кадровых документов переносится в таблицу, в которой удобно считать количество подписанных бумаг, сортировать документы по сотрудникам, показывать динамику руководству или передавать списки в бухгалтерию для сверки. Для компаний с активным документооборотом это экономит часы ручной работы и дает управленческую аналитику без дополнительных инструментов.

Новые возможности появились в списке групп сотрудников: можно закрепить группу для быстрого доступа, создать подписание по шаблону прямо из группы, отправлять сообщения в ленту новостей с автоматическим добавлением всех участников группы в адресаты и создавать чат с ними. Например, HR-специалист создает на портале группу для специалистов, выезжающих в командировку, или для сотрудников, взятых на работу при открытии новой торговой точки. Он может сразу же запустить подписание документов или написать всем в чат, не переключаясь на другие вкладки. Так в компании обеспечивается непрерывный рабочий поток: HR-менеджеры и руководители экономят до нескольких часов в неделю на организационных переключениях.