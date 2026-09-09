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72% российских геймеров играют больше 8 часов в неделю, а 79% — периодически тратят деньги на игры

Аудитория российской альтернативы Discord за лето 2026 г. выросла в три раза и достигла 340 тыс. пользователей. На фоне роста компания изучила игровое и потребительское поведение своей аудитории. В опросе приняли участие 3,18 тыс. респондентов. Об этом CNews сообщили представители Lolka.

Результаты показывают высокий уровень вовлеченности аудитории в игры: 72% участников исследования проводят за играми восемь и более часов в неделю, а больше половины из них — 52% — играют не менее 15 часов в неделю. При этом 35% активной аудитории проводят за играми 25 часов и более.

Самая высокая активность пользователей приходится на выходные и праздничные дни. В будни у аудитории Lolka заметны два пика посещаемости: около 15:00 и 20:00. Представителя компании предполагают, что первый связан с возвращением с учебы школьников и студентов, а второй — с окончанием рабочего дня у взрослой аудитории.

Почти 80% аудитории тратят деньги на игры

Исследование также показало, что 79% респондентов время от времени тратят деньги на игры и связанные с ними покупки — сами игры, внутриигровые предметы, подписки и пополнение баланса.

53% тратят деньги на игры ежемесячно, причем, 23% — не менее 1,5 тыс. руб. в месяц, а 6% аудитории тратят на игры более 5 тыс. руб. в месяц.

Москва и Санкт-Петербург выделяются более высокой долей трат от 1 ,5 тыс. руб. в месяц: 31% и 32% против 21% в других городах России и 17% в посёлках и селах.

Половина аудитории — пользователи от 25 до 44 лет

Исследование Lolka также показывает, что игровая аудитория не ограничивается подростками. Половине опрошенных — от 25 до 44 лет. Большинство респондентов — мужчины: 85% против 15% женщин.

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По занятости крупнейшую группу составляют работающие по найму — 42%. Еще 28% учатся, 8% работают на себя или занимаются фрилансом, 3% – предприниматели.

65% аудитории имеет постоянный доход, у 39% он выше 60 тыс. руб. в месяц. При этом с ростом дохода респонденты в среднем выбирают более высокий уровень регулярных трат на игры.

Ирина Королева, генеральный директор Lolka: «За лето аудитория Lolka выросла в три раза — до 340 тыс. пользователей. При этом для нас важен не только сам рост, но и то, кто приходит на платформу. Исследование показывает очень вовлеченную аудиторию: это не только школьники и студенты, но и взрослые работающие пользователи из разных регионов России, которые проводят в играх много времени и активно взаимодействуют с игровой экономикой. Для нас это подтверждение того, что запрос на удобные коммуникационные сервисы для игровых сообществ значительно шире, чем может казаться».

Рост Lolka происходит на фоне изменения инфраструктуры общения российских игровых сообществ и поиска пользователями новых площадок для голосовой и текстовой коммуникации. Компания продолжает развивать продукт как российскую альтернативу привычным зарубежным сервисам для общения игроков и сообществ.

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