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Безопасность
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11 сентября в Волгограде обсудят стратегию информационной безопасности без снижения производительности бизнеса

Кибербезопасность перестала быть исключительно задачей ИТ-отдела — сегодня это стратегический приоритет для бизнеса любого масштаба. Один инцидент может остановить работу компании, обойтись в миллионы рублей потерь и подорвать доверие клиентов на годы.

Приглашаем вас на конференцию «Как выбрать правильную стратегию кибербезопасности в организации», где эксперты рынка помогут разобраться в современных угрозах и дадут практические инструменты для выстраивания надежной защиты.

В программе выступления экспертов Kaspersky, 1Софт, ФСТЭК РФ, Киберпротект, CommuniGate Pro и Интернет Контроль Сервер (ИКС).

Участие бесплатное. Регистрация и подробности на сайте https://rarus-soft.ru/volgograd-event/ и по телефону +7 (8442) 33-43-16.

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