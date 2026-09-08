В «Яндекс Картах» обновили предупреждения рядом со школами — теперь они работают более чем у 54 тысяч школ

С началом нового учебного года «Яндекс» обновил предупреждения для автомобилистов рядом со школами. Теперь «Карты» и «Навигатор» заранее напоминают водителям быть внимательнее у около 54,7 тыс. образовательных учреждений по всей России — это примерно на 4 тыс. больше, чем год назад. Число таких участков увеличилось благодаря появлению новых школ и расширению географии предупреждений. При приближении к школе «Навигатор» сообщает: «Будьте внимательны, рядом школа». Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Больше всего школ с такими предупреждениями — в Москве и Московской области: 10,254 тыс.. Далее идут Краснодарский край — 3,1 тыс., Санкт-Петербург и Ленинградская область — 2,381 тыс., Татарстан — 1,965 тыс., Свердловская область — 1,603 тыс. и Башкортостан — 1,407 тыс..

Начало учебного года заметно и по тому, как пользователи взаимодействуют с «Картами»: в этот период они чаще открывают карточки образовательных учреждений. Аналитики «Яндекс Карт» изучили данные за последние три года и сравнили среднее число открытий карточек в день в неделю, на которую приходилось 1 или 2 сентября, с двумя неделями до и двумя неделями после нее. В среднем интерес к гимназиям был выше примерно на 60%, к лицеям — на 59%, частным школам — на 53%, начальным школам — на 51%, общеобразовательным — на 48%. В 2025 г. наиболее заметной разница была для гимназий и лицеев — около 66% и 63% соответственно. «Яндекс» регулярно актуализирует информацию о школах и дорожной обстановке рядом с ними.