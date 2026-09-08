Треть россиян скучают по эстетике интернета нулевых

В 2026 г. ностальгия по раннему интернету стала заметным культурным трендом. Пользователи начали массово обращаться к цифровой ностальгии: публиковать архивные фотографии, вспоминать музыку, мемы десятилетней давности. Медиахолдинг Rambler&Co спросил интернет-пользователей, каким они запомнили Рунет нулевых и начала десятых, по каким цифровым привычкам и форматам скучают, как хранят личные архивы и каким хотят видеть интернет в ближайшие годы. Об этом CNews сообщили представители Rambler&Co.

Для большинства опрошенных россиян (32%) старый Рунет остается важной и теплой частью воспоминаний о юности. Еще 28% ценят в «том» в интернете меньше инфошума и больше живого общения. 19% заняли нейтральную позицию и считают, что во всех периодах есть свои плюсы. 11% полагают, что в прошлом интернет был менее удобным и интересным, а каждый десятый (10%) почти не помнит этот период или не застал его.

Главным объектом ностальгии (34%) оказались не отдельные сайты, а понятная навигация, простой дизайн и возможность быстро найти нужную информацию. 30% не испытывают ностальгии и считают современные сервисы более удобными и полезными. Пятая часть (20%) хотели бы вернуть форумы, блоги и длинные обсуждения по интересам. 16% скучают по онлайн-дневникам, блог-платформам и общению без постоянной гонки за охватами.

К личному цифровому архиву респонденты относятся не системно. Треть (33%) ничего специально не сохраняют, но и не удаляют старые фото, переписки, публикации и заметки. Еще 26% скачивают самое важное – фотографии, документы и отдельные текстовые материалы. Четверть респондентов (25%) не испытывают нужды сохранять что-либо. 9% иногда пытаются разобрать цифровой архив, но быстро бросают это занятие. Регулярно делают резервные копии и раскладывают все по папкам только 7%.

Похожее отношение проявляется и в вопросе о старых аккаунтах. 39% опрошенных не помнят пароли и даже не знают, сохранились ли их прежние страницы в социальных сетях, почте и сервисах. 23% удаляют аккаунты, если перестают ими пользоваться. Пятая часть (20%) продолжает пользоваться всем до сих пор, а 18% оставляют их как цифровой след и время от времени возвращаются, чтобы пересмотреть действия, публикации и фотографии.

В будущем пользователи хотят видеть интернет прежде всего более спокойным. Такой вариант выбрали 55% респондентов: им важно меньше рекламы, информационного шума и навязчивых рекомендаций. 24% выбрали более человечный интернет с общением по интересам, более удобными сервисами и новыми возможностями на базе нейросетей. И 21% хотели бы сделать цифровую среду более надежной – с лучшей защитой личных данных и сохранностью цифрового архива.

Опрос проходил на ресурсах медиахолдинга Rambler&Co c 27 августа по 3 сентября 2026 г., в нем приняли участие более 2 тыс. интернет-пользователей.