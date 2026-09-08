«Т-Инвестиции» выпустили новое приложение для iPhone

«Т-Инвестиции» выпустили новую версию 7.13 для iOS и Android. Приложение стало стабильнее, быстрее и удобнее для всех категорий инвесторов. В новой версии больше инструментов для активной торговли и детального анализа активов. Об этом CNews сообщил представитель «Т-Инвестиций».

Приложение называется FuelInTime и замаскировано под сервис «по созданию карты для автомобиля».

Новые возможности приложения:

«Пульс»: обновили главное, добавили быстрый доступ к разделам и блок с важными новостями.

Теперь нужные разделы в «Пульсе» находятся быстрее — рекомендации, подписки, каталог, поиск публикаций и создание поста доступны в пару кликов. Разработчики добавили отдельный блок с актуальными новостями и главными событиями дня.

Облигации: появились кредитные рейтинги, история их изменений и выбор валюты торгов для юаневых выпусков.

Выбирать облигации стало еще проще. В деталях бумаг появились кредитные рейтинги и отдельный экран с оценками агентств. Здесь можно посмотреть текущие оценки, историю их изменений, прогноз и перейти на пресс-релиз — все, что поможет оценить надежность бумаги перед покупкой.

Также инвесторы теперь могут выбирать валюту торгов для юаневых облигаций. Если один и тот же выпуск торгуется в рублях и юанях, приложение покажет оба варианта и позволит перейти к торговле в нужной валюте до совершения сделки.

Связанные заявки: тейк-профит и стоп-лимит теперь можно добавить сразу при покупке или продаже актива.

Теперь инвесторы могут ограничивать риски одним нажатием на экране заявки. Покупая или продавая актив, они могут сразу, быстро и просто добавить к офферу тейк-профит и стоп-лимит. Таким образом инвестор обозначит цену, при которой брокер закроет открытую позицию.

Для активных трейдеров: лесенка комиссий по фьючерсам и лимитные заявки теперь прямо на полноэкранном графике.

Активные трейдеры смогут меньше тратить на комиссию по фьючерсам. Если оборот уже приближается к снижению порога, до заключения сделки отображается лесенка внутри формы заявки. С помощью этой функции клиенты видят текущий оборот, сколько еще нужно сделок по фьючерсам, чтобы комиссия по ним стала меньше, а также детальную информацию по тарификации.

Кроме того, в новой версии приложения на iOS трейдерам почти не придется переходить с режима полноэкранного графика на другие экраны во время активной торговли.

Выставлять лимитные заявки можно прямо с этого экрана, без переключений. Тут же на графике можно увидеть среднюю цену позиции в портфеле. Это сильно упрощает и ускоряет совершение сделок.

ЦФА: выплаты купонов и погашения появились в календаре инвестора.

Планировать доход от инвестиций в цифровые активы стало удобнее. Теперь в календаре будут отображаться погашения и выплаты купонов по ЦФА, как сейчас по облигациям.

Неоактивы: теперь заранее показываем сумму и дату выплаты при закрытии позиции.

Теперь пользователи могут заранее узнать сумму и дату зачисления финансового результата при закрытии позиции. Если неоактив уже в портфеле, достаточно нажать на кнопку «Когда зачислим» в деталях актива, чтобы увидеть всю информацию о выплатах. Для тех, кто только изучает предложение и еще не открыл позицию, данные о расчетах доступны в разделе «Все показатели».

Обсуждение температуры рынка. В новой версии приложения также появилась возможность обсуждать состояние рынка прямо под тепловой картой рынка, как в Пульсе. Инвесторы могут делиться мыслями об актуальной ситуации в акциях, читать мнения других инвесторов.

Подписка на аномалии. Также в «Т-Инвестициях» появилась возможность оперативно получать оповещения о резком изменении цен в акциях и индексах. С помощью них можно оперативно отыгрывать важные изменения на рынке.