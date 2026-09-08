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Свыше 80% онлайн-услуг в Подмосковье получили ИИ-поддержку

ИИ-распознавание документов работает в 367 электронных услугах из 442, доступных на региональном портале. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья.

«С начала года искусственный интеллект подключили еще к 52 услугам, среди них 20 социальных: субсидии на ЖКУ, экстренная соцпомощь, выплаты на питание — там, где любая ошибка в документах может затянуть получение помощи. Теперь система "подсветит" проблему ещё до отправки заявки, и человек сможет быстро всё исправить и получить выплату без задержек», – сказала вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.

Искусственный интеллект также внедрили в услуги еще шестнадцати сфер, в их числе – образование, спорт, транспорт, экология, сельское хозяйство, строительство, архитектура и ЖКХ.

При заполнении онлайн-формы заявления ИИ автоматически распознает загруженные скан-копии документов. Если файл оказывается нечитаемым, размытым или не соответствует требованиям, система «подсвечивает» его. Пользователь может заменить некорректный файл еще до отправки заявления.

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«Искусственный интеллект обучен распознавать 884 вида документов. В этом году он проверил уже более 6,5 млн документов в 3,2 млн заявлениях, освобождая наших сотрудников от рутинной работы», – сказала Людмила Болатаева.

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