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Стройплощадку Новоленской ТЭС обеспечили стабильным LTE

На территории строящейся тепловой электростанции под Ленском теперь доступны стабильная голосовая связь и быстрый мобильный интернет. Специалисты «МегаФона» установили здесь телеком-оборудование, которое обеспечило скорости передачи данных до 50 Мбит/с. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Новоленская ТЭС станет вторым по мощности объектом тепловой генерации в Якутии. Станция обеспечит электроэнергией Восточный полигон РЖД — БАМ и Транссиб, а также одно из крупнейших месторождений «Сухой Лог» в Бодайбинском районе Иркутской области.

Техническая служба МегаФона усилила покрытие LTE на площадке ТЭС, установив дополнительное телеком-оборудование. На нём задействовано сразу несколько частотных диапазонов, которые дают широкую зону покрытия, оптимальную ёмкость сети для большого числа абонентов, стабильность сигнала и высокие скорости интернета. Расширилась и зона действия технологии VoLTE, которая обеспечивает пользователей чистым звуком при голосовых соединениях в сети 4G.

«Одна из приоритетных задач компании — обеспечивать надёжной сотовой связью стратегически значимые территории. Одним из таких кейсов стало расширение и усиление покрытия в районе Новоленской ТЭС. Мы развиваем сеть там, где она особенно нужна: на объектах энергетики, промышленных производствах, месторождениях, которыми богата Якутия, и конечно в населённых пунктах», – сказала Наталья Некрасова, директор «МегаФона» в Республике Саха (Якутия).

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Улучшения в работе сети могут заметить и жители Ленска, где специалисты оператора провели модернизацию нескольких базовых станций, активировав дополнительные слои LTE и переведя частоты предыдущего поколения в современный стандарт.

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