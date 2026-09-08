Стартовали продажи новой линейки модульного оборудования Master IEK от IEK Group

IEK Group, производитель электротехники, светотехники и решений для промышленной автоматизации, сообщает о старте продаж новой линейки модульного оборудования Master IEK. Об этом CNews сообщили представители IEK Group.

Это отечественный продукт, созданный в ответ на запрос рынка на замещение импортных устройств передачи и распределения энергии. Специалисты компании учли актуальные потребности рынка и особенности эксплуатации оборудования, чтобы сделать продукт, отвечающий требованиям профессионалов. Master IEK ― продуманное инженерное решение, созданное на основе обратной связи от электриков, электромонтажников и главных энергетиков.

«Master IEK дополняет наше предложение модульного оборудования, а также делает нас на шаг ближе к достижению стратегической цели по полной локализации ассортимента. Местом для производства новинки стал кластер низковольтного оборудования в Ульяновске, в который входят три производственные площадки и Испытательный центр электрооборудования. Основа кластера ― завод «Контактор», предприятие с огромным опытом работы в электротехнической отрасли. Объединение возможностей этих площадок позволяет нам проводить полный цикл работ над продукцией внутри компании, от исследовательских работ до выходного контроля каждой партии. Благодаря этому мы гарантируем качество продукции, своевременные поставки и стабильность объемов выпуска», ― сказал заместитель генерального директора по коммерческим вопросам и развитию бизнеса IEK Group Артем Маймор.

Для производства Master IEK запущена автоматизированная линия, оснащенная системами машинного зрения, что исключает возможность появления брака на этапе сборки. Надежность и безопасность модульного оборудования Master IEK обеспечиваются с помощью тщательного контроля качества на всех этапах ― от проверки материалов и комплектующих на старте до комплексных испытаний, моделирующих реальные условия работы оборудования.

«С появлением новой линейки предложение модульного оборудования компании полностью покрывает потребности рынка и охватывает все ценовые сегменты. По техническим характеристикам линейка превосходит решения базового сегмента, например Karat, а по потребительским свойствам сопоставима с оборудованием более высокого ценового сегмента, к которому относится Armat. При этом Master IEK остается доступной по цене, что делает линейку оптимальным решением для профессионального применения», ― сказала руководитель бизнес-единицы «Оборудование распределения и передачи энергии» IEK Group Екатерина Кугаевская.

Промышленный дизайн аппаратов разработан специалистами IEK Group с учетом требований к удобству монтажа и эксплуатации. Одно из ключевых преимуществ линейки – продуманная конструкция: основные устройства новой линейки можно соединять между собой шинами FORK («вилка») или PIN («штырь») благодаря расположению выводов всех устройств на одном уровне; питание возможно подключить как к верхним, так и к нижним зажимам, в зависимости от того, с какой стороны удобнее осуществить подводку; нейтральный проводник подключается к любому полюсу двухполюсного ВДТ; установка дополнительных устройств производится легко и удобно благодаря современной системе крепления с подпружиненной защелкой; АВДТ имеет три индикации: срабатывание по дифференциальному току, наличие напряжения в цепи, положение главных контактов; выводы устройств усилены, момент затяжки увеличен до 4 Н*м, и имеют защитные шторки для исключения риска неправильного подключения; гарантия 10 лет.

Корпуса устройств изготовлены из полиамида, армированного стекловолокном, устойчивы к ударам и высоким температурам до 960 градусов по Цельсию и не поддерживают горение. Контактные напайки аппаратов выполнены из специального композитного сплава на основе серебра, что снижает переходное сопротивление, уменьшает нагрев и риск сваривания контактов.

Устройства прошли полный цикл испытаний в Испытательном центре электрооборудования (ИЦЭО) завода «Контактор», одной из самых мощных в стране лабораторий по проверке электрооборудования.

В линейку входят автоматические выключатели с отключающей способностью 6000 А и 10000 А, устройства дифференциального тока (ВДТ и АВДТ) и выключатели-разъединители. Для автоматических выключателей, ВДТ и АВДТ предусмотрены дополнительные устройства: независимые расцепители, расцепители минимального и максимального напряжения, контакты состояния и переключаемые контакты. В перспективе линейка будет пополняться новыми устройствами.

Устройства линейки могут применяться в различных по масштабу и сложности проектах: в индивидуальном и многоквартирном строительстве, коммерческом строительстве, на промышленных, инфраструктурных и сельскохозяйственных объектах, а также в проектах по реновации.