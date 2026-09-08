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Сервисом «Мобильный избиратель» на «Госуслугах» воспользовались более миллиона человек

Сервис «Мобильный избиратель» на «Госуслугах» позволяет тем, кто в период проведения выборов будет находиться не по адресу прописки, заранее выбрать удобный избирательный участок. Сервисом воспользовались уже более 1 млн человек. Об этом CNews сообщил представитель Минцифры.

Как выбрать удобный избирательный участок: выборы в Госдуму — выбрать удобный участок можно на территории всей страны; региональные выборы — выбрать удобный участок в пределах своего региона могут жители 56 субъектов.

Также действует особый порядок голосования для жителей 6 регионов, которые могут проголосовать за главу своего региона, находясь в Москве.

Топ регионов, жители которых выбрали участок, чтобы проголосовать на выборах в Госдуму: Москва — 140,1 тыс.; Санкт-Петербург — 83,6 тыс.; Краснодарский край — 57,8 тыс.; Московская область — 46,5 тыс.; Воронежская область — 30,6 тыс.;

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Топ регионов, жители которых выбрали участок, чтобы проголосовать на региональных выборах: Санкт-Петербург — 23,8 тыс.; Свердловская область — 19,3 тыс.; Красноярский край, Московская область — 12,9 тыс.; Самарская область — 12,4 тыс.; Оренбургская область — 8,7 тыс.

Проголосовать на выборах депутатов Госдумы, а также на выборах регионального и местного уровней можно будет с 18 по 20 сентября. Узнать о том, какие выборы проводятся в вашем регионе, проверить номер и адрес избирательного участка и прочитать информацию о кандидатах и партиях можно в личном кабинете избирателя на Госуслугах. Там же можно проверить, доступно ли в вашем регионе голосование на федеральной платформе дистанционного электронного голосования (ДЭГ).

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