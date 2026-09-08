«РТК-ЦОД» увеличил долю B2B-выручки до 60% по итогам первого полугодия 2026 года

Доля корпоративного (B2B) сегмента в выручке «РТК-ЦОД», ИТ-сервис-провайдера полного цикла, по итогам 6 месяцев 2026 г. достигла 60%. Консолидированная выручка компании выросла на 9% год к году и составила 38,2 млрд руб., а показатель OIBDA увеличился на 33% до 19,5 млрд руб. Об этом CNews сообщил представитель «РТК-ЦОД»

Ключевым драйвером роста группы компаний «РТК-ЦОД» в первом полугодии 2026 г. стало B2B-направление. Рост обеспечивается как за счет услуг коммерческих дата-центров, так и за счет развития дочерних структур группы, в том числе облачной платформы «Турбо Облако» и компании «Базис», российского разработчика ПО управления динамической ИТ-инфраструктурой, организации виртуальных рабочих мест и оказания облачных услуг. В «РТК-ЦОД» также входят компании, специализирующиеся на эксплуатации дата-центров, разработке программного обеспечения, системной интеграции.

Кроме того, «РТК-ЦОД» развивает собственные ИТ-сервисы и проекты: мультитенантную защищенную платформу «Облако КИИ», решение для мониторинга и управления ИТ-инфраструктурой Smart Control, постгарантийное сервисное обслуживание, а также независимую лабораторию R&D. Все это позволяет сервис-провайдеру предлагать корпоративным заказчикам полный спектр услуг: от colocation и IaaS до решений в области импортонезависимой виртуализации.

Доля сервисной выручки за 6 месяцев 2026 г. достигла 98% от общего объема по сравнению с 85% в первом полугодии 2025 г. Существенное изменение структуры доходов отражает стратегический фокус компании на развитии рекуррентных сервисных контрактов и долгосрочных отношений с клиентами.

«Рост B2B-направления до 60% в выручке говорит о том, что корпоративные клиенты все чаще доверяют нам свою ИТ-инфраструктуру. В коммерческом сегменте побеждают за счет качества продукта, гибкости и реальной ценности для бизнеса. Здесь особенно важны предсказуемость SLA, высокая скорость внедрения и готовность оперативно адаптироваться к меняющимся задачам. Именно поэтому «РТК-ЦОД» развивается как сервис-провайдер полного цикла: мы предлагаем заказчикам весь спектр услуг - от проектирования и построения ИТ-инфраструктуры до управляемых сервисов и облачных решений. Такой подход позволяет нам быстро реагировать на запросы клиентов, обеспечивать глубокую экспертизу на каждом этапе и быть для заказчиков динамичным и надежным технологическим партнером», – сказал генеральный директор «РТК-ЦОД» Давид Мартиросов.