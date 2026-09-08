Разделы

Веб-сервисы
|

Россияне заранее подготовились к путешествиям в бархатный сезон

В 2026 г. россияне начали заранее планировать поездки за рубеж на бархатный сезон: количество авиабилетов за границу, приобретенных до 1 августа, выросло на 5% год к году. При этом размещение для выездных путешествий на бархатный сезон россияне бронируют в среднем за 37 дней — более чем за месяц до поездки. Об этом сообщили сервис онлайн-бронирования отелей и апартаментов «Островок» и авиакомпания «Аэрофлот» по итогам совместного исследования. Об этом CNews сообщили представители «Островка».

В целом интерес россиян к зарубежным поездкам на сентябрь–октябрь растет: спрос на бронирование отелей и апартаментов за границей увеличился на 7% относительно 2025 г., а на международные перелеты — на 33% (с учетом рейсов дочерней авиакомпании «Россия»). При этом доля выездных путешествий в общем объеме бронирований на «Островке» выросла с 28% до 35% год к году — сейчас на зарубежные направления приходится каждое третье бронирование.

Динамичнее всего растет спрос на страны СНГ и ближнего зарубежья. В Армении число бронирований отелей на бархатный сезон увеличилось на 47%, в Узбекистане — на 32%, в Грузии и Абхазии — на 28%. Динамика бронирований подтверждается и данными «Аэрофлота»: количество перелетов Москва–Ереван увеличилось на 57% год к году (с учетом рейсов дочерней авиакомпании «Россия»). Еще заметнее вырос интерес к Азербайджану: число бронирований отелей в стране увеличилось более чем в два раза, а количество перелетов по маршруту МоскваБаку — на 149%. Дополнительный интерес к Азербайджану в сентябре поддерживают проведение этапа «Формулы-1» и концерты мировых звезд.

Несмотря на то, что сентябрь–октябрь для ряда азиатских направлений считается межсезоньем, спрос на них также показывает рост: в Индонезии число бронирований увеличилось на 44%, во Вьетнаме — на 26%. Повышенный интерес сохраняется и к Турции и Египту — в среднем на 20%. В начале осени на курортах этих стран устанавливается более комфортная температура для отдыха, а туристов становится меньше, чем в разгар лета. При этом Москва–Стамбул входит в тройку самых популярных международных маршрутов «Аэрофлота», а количество перелетов по нему выросло на 26% год к году.

В топ-3 наиболее популярных международных маршрутов «Аэрофлота» (с учетом рейсов дочерней авиакомпании «Россия») также входят Москва–Анталья и Москва–Ереван. По данным Островка, в топ-10 самых популярных зарубежных направлений на сентябрь–октябрь 2026 года входят Белоруссия, Турция, Абхазия, Узбекистан, Грузия, Италия, Армения, Азербайджан, Япония и Таиланд.

Резерв есть, а восстановиться нельзя: почему корпоративным ИТ потребовалась архитектура версии 2.0
Резерв есть, а восстановиться нельзя: почему корпоративным ИТ потребовалась архитектура версии 2.0 Цифровизация

Средняя стоимость забронированной ночи в зарубежных отелях и апартаментах на сентябрь–октябрь 2026 г. составляет 8,4 тыс. руб. — на 2% меньше, чем годом ранее.

«Бархатный сезон в этом году продолжает тренд, который мы наблюдали с начала лета: россияне стали активнее выбирать зарубежные направления для путешествий. При этом на фоне ограниченной транспортной доступности части российских курортов зарубежные направления остаются для многих туристов удобной альтернативой. Начало осени дает путешественникам и дополнительные преимущества: на многих курортах устанавливается комфортная погода, туристов становится меньше, а стоимость проживания зачастую оказывается ниже, чем в высокий летний сезон», — сказала Ирина Козлова, управляющий директор сервиса «Островок».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Максим Радюков, ИТ-директор «Циана»: Мы создали единый контур генеративного ИИ для всей компании

В России готовится к запуску «убийцу» Google Chrome и «Яндекс Браузера» с криптозащитой

Что изменилось в российских CRM, когда импортозамещение перестало быть главной причиной для перехода?

«Крестный отец ИИ» призвал запретить сверхмощные нейросети: Они могут уничтожить человечество

Почему ИТ-директоры выбирают оборудование под брендом дистрибьютора?

Россия под атакой. Поддельные письма от налоговой и «Госуслуг» стали главным оружием хакеров против компаний

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Обзор умных часов HUAWEI WATCH GT 7 Pro: новый флагман

Обзор вертикального моющего пылесоса Midea AT2: самоочистка и сушка в доступном сегменте

Лучшие мониторы с защитой зрения: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще