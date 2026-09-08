Россияне заранее подготовились к путешествиям в бархатный сезон

В 2026 г. россияне начали заранее планировать поездки за рубеж на бархатный сезон: количество авиабилетов за границу, приобретенных до 1 августа, выросло на 5% год к году. При этом размещение для выездных путешествий на бархатный сезон россияне бронируют в среднем за 37 дней — более чем за месяц до поездки. Об этом сообщили сервис онлайн-бронирования отелей и апартаментов «Островок» и авиакомпания «Аэрофлот» по итогам совместного исследования. Об этом CNews сообщили представители «Островка».

В целом интерес россиян к зарубежным поездкам на сентябрь–октябрь растет: спрос на бронирование отелей и апартаментов за границей увеличился на 7% относительно 2025 г., а на международные перелеты — на 33% (с учетом рейсов дочерней авиакомпании «Россия»). При этом доля выездных путешествий в общем объеме бронирований на «Островке» выросла с 28% до 35% год к году — сейчас на зарубежные направления приходится каждое третье бронирование.

Динамичнее всего растет спрос на страны СНГ и ближнего зарубежья. В Армении число бронирований отелей на бархатный сезон увеличилось на 47%, в Узбекистане — на 32%, в Грузии и Абхазии — на 28%. Динамика бронирований подтверждается и данными «Аэрофлота»: количество перелетов Москва–Ереван увеличилось на 57% год к году (с учетом рейсов дочерней авиакомпании «Россия»). Еще заметнее вырос интерес к Азербайджану: число бронирований отелей в стране увеличилось более чем в два раза, а количество перелетов по маршруту Москва–Баку — на 149%. Дополнительный интерес к Азербайджану в сентябре поддерживают проведение этапа «Формулы-1» и концерты мировых звезд.

Несмотря на то, что сентябрь–октябрь для ряда азиатских направлений считается межсезоньем, спрос на них также показывает рост: в Индонезии число бронирований увеличилось на 44%, во Вьетнаме — на 26%. Повышенный интерес сохраняется и к Турции и Египту — в среднем на 20%. В начале осени на курортах этих стран устанавливается более комфортная температура для отдыха, а туристов становится меньше, чем в разгар лета. При этом Москва–Стамбул входит в тройку самых популярных международных маршрутов «Аэрофлота», а количество перелетов по нему выросло на 26% год к году.

В топ-3 наиболее популярных международных маршрутов «Аэрофлота» (с учетом рейсов дочерней авиакомпании «Россия») также входят Москва–Анталья и Москва–Ереван. По данным Островка, в топ-10 самых популярных зарубежных направлений на сентябрь–октябрь 2026 года входят Белоруссия, Турция, Абхазия, Узбекистан, Грузия, Италия, Армения, Азербайджан, Япония и Таиланд.

Средняя стоимость забронированной ночи в зарубежных отелях и апартаментах на сентябрь–октябрь 2026 г. составляет 8,4 тыс. руб. — на 2% меньше, чем годом ранее.

«Бархатный сезон в этом году продолжает тренд, который мы наблюдали с начала лета: россияне стали активнее выбирать зарубежные направления для путешествий. При этом на фоне ограниченной транспортной доступности части российских курортов зарубежные направления остаются для многих туристов удобной альтернативой. Начало осени дает путешественникам и дополнительные преимущества: на многих курортах устанавливается комфортная погода, туристов становится меньше, а стоимость проживания зачастую оказывается ниже, чем в высокий летний сезон», — сказала Ирина Козлова, управляющий директор сервиса «Островок».