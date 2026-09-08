Расширение цветовой линейки мыши RX-G970W: яркий фиолетовый и благородный серый от Sven

Ультралегкая игровая мышь RX-G970W получила свежие цветовые решения: к классической троице (черный, белый, красный) добавились трендовый фиолетовый и благородный серый металлик. Об этом CNews сообщили представители Sven.

Новые оттенки уже в продаже. Фиолетовый — арт. SV-023454. Серый металлик — арт. SV-023456.

Все ключевые характеристики модели остались на высоте. Вес всего 58 граммов — минимальная нагрузка на кисть даже в самых длительных игровых марафонах. Оптический сенсор 3335 Special Edition с разрешением до 30 000 DPI обеспечивает безупречную точность и мгновенный отклик. Три режима подключения — Bluetooth, беспроводной 2,4 ГГц (через USB-приёмник) и проводной — дают полную свободу движений. Встроенный аккумулятор 500 мАч позволяет играть до 70 часов без подзарядки. Переключатели Omron с ресурсом 60 миллионов нажатий и оптический энкодер TTC pink гарантируют надёжность и приятный тактильный отклик.

Эргономичный симметричный корпус (128×62×40 мм) подходит для любого типа хвата — ладонного, когтевого или пальцевого. В комплекте идут сменные тефлоновые ножки для идеального скольжения и качественный плетеный кабель для зарядки и проводного режима. Встроенная память сохраняет все пользовательские настройки прямо в мыши, так что вы можете подключать ее к любому компьютеру без дополнительной конфигурации.



