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Подтверждена совместимость СДЗ ПР Dallas Lock и рабочих станций «Гравитон»

Компании «Конфидент» и «Ревотех» официально объявили о расширении списка совместимого оборудования.

«Конфидент» и «Ревотех» провели испытания и подтвердили корректность совместной работы Средства доверенной загрузки уровня платы расширения Dallas Lock (СДЗ ПР Dallas Lock) Релиз 4 (версия 348.1) и рабочих станций «Гравитон». В ходе испытаний отдельно зафиксировано, что работоспособность решений не зависит от используемой операционной системы.

Список совместимого оборудования:

Рабочие станции: «Гравитон» P70A; «Гравитон» P80A.

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Данный этап технологического партнерства стал логичным продолжением долгосрочного сотрудничества компаний по созданию доверенной ИТ-инфраструктуры. Ранее разработчики уже подписали двусторонний сертификат, который официально закрепил полную совместимость СДЗ ПР Dallas Lock с широким спектром отечественного оборудования, включая материнские платы, моноблоки, персональные компьютеры и корпоративные ноутбуки «Гравитон».

Расширение экосистемы протестированных решений позволяет государственным и коммерческим заказчикам оперативно разворачивать защищенные рабочие места на базе отечественной вычислительной техники, гарантируя высокий уровень безопасности данных и соответствие регуляторным требованиям.

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