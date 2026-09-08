Омичи стали активнее смотреть онлайн-кино

Омичи увлеклись просмотром новинок в онлайн-кинотеатрах. С начала года жители региона увеличили трафик на популярные платформы с фильмами и сериалами на 13%. К таким выводам пришли аналитики «МегаФона», изучив обезличенные данные абонентов. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Среди регионов Сибири Омская область занимает шестое место по объему просмотра онлайн-видео. Абсолютными рекордсменами стали Красноярский край, Новосибирская область и Кузбасс, суммарная доля которых в общем сибирском трафике превышает 53%. Если анализировать общие данные по России, то в этом рейтинге Омская область оказалась на 41 месте.

Пик интереса к кино у омичей приходится на понедельник и субботу. Длительность сессий в эти дни превышает средние показатели на 6%. В пятницу и четверг пользователи тратят на видеоконтент значительно меньше времени, отдавая предпочтение офлайн-развлечениям.

Согласно данным сервиса оператора «МегаКино», который объединяет несколько онлайн-кинотеатров в одном пакете, главными любителями фильмов стали мужчины в возрасте от 30 до 40 лет. Именно они активнее подключают эту услугу.

«Современный зритель сам решает, где и что ему смотреть. Мы ценим этот выбор и стремимся сделать онлайн-просмотр еще удобнее. Объединив популярные кинотеатры в одну подписку, оператор дал пользователям возможность легко управлять настройками и смотреть фильмы как на мобильных телефонах, так и на смарт-ТВ. Техническая служба компании со своей стороны в ежедневном режиме увеличивает пропускную способность сети, как за счёт строительства новых объектов связи, так и за счёт модернизации уже действующих, чтобы просмотр проходил без зависаний и задержек», — сказал руководитель технического отдела «МегаФона» в Омской области Алексей Полонский.