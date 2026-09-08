Облачная инфраструктура Astra Cloud прошла аттестацию по новым требованиям ФСТЭК с помощью Step Logic

Step Logic, российский системный интегратор, сообщил об успешном завершении проекта по аттестации облачной инфраструктуры Astra Cloud (входит в «Группу Астра»). По итогам проекта заказчик получил аттестат соответствия, подтверждающий, что его облачная инфраструктура отвечает требованиям для информационных систем 1-го класса защищенности и информационных систем персональных данных (ИСПДн) 1-го уровня защищенности.

Ключевой особенностью проекта стала аттестация на соответствие требованиям, утвержденным приказом ФСТЭК России от 11 апреля 2025 г. №117 «Об утверждении Требований о защите информации, содержащейся в государственных информационных системах, иных информационных системах государственных органов, государственных унитарных предприятий, государственных учреждений». В документе существенно переработана методология защиты, она приближена к практическим реалиям эксплуатации современных информационных систем, особенно в части виртуализации, импортозамещения и противодействия актуальным киберугрозам.

«Аттестация по этому приказу подтверждает, что облачная инфраструктура отвечает самым актуальным и строгим требованиям. Примечательно, что «Защищенное аттестованное облако» от Astra Cloud стало одним из первых решений, прошедших проверку регулятора по новому 117 приказу ФСТЭК России», — отметила Алена Игнатьева, руководитель отдела консалтинга и аудита информационной безопасности Step Logic.

В ходе проекта специалисты департамента информационной безопасности Step Logic провели комплексное обследование инфраструктуры, включая предназначенную для размещения информационных систем клиентов заказчика. Были выполнены работы по анализу уязвимостей, оценке соответствия принятых на объекте мер требованиям по защите информации и их достаточности.

Наличие действующего аттестата соответствия открывает перед Astra Cloud широкие возможности по предоставлению услуг государственным заказчикам и компаниям с госучастием, гарантируя при этом легитимность размещения ГИС и ИСПДн в «Защищенном аттестованном облаке».

«Получение аттестата по новому приказу ФСТЭК №117 с самым высоким классом защищенности стратегически важно для нас. Мы благодарны команде Step Logic за профессиональный подход, глубокое знание нормативной базы и практическую помощь на всех этапах. В дальнейшем наше решение будет оперативно модернизироваться под новые вызовы со стороны законодательства», — сказал Виктор Коноплев, директор по продукту Astra Cloud.