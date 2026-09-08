МТС включила новые базовые станции в коттеджном поселке Карповка

ПАО «МТС» МТС сообщает о расширении покрытия 4G Читинском округе Забайкалья. Две новые базовые станции выведены в эфир в одном из крупнейших коттеджных поселков Карповка. Жители СНТ «Арача» и микрорайона ДФТБ получили доступ к высокоскоростному интернету и качественной голосовой связи. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Коттеджный поселок Карповка располагается в пригороде Читы в сосновом бору на берегу одноименной реки Карповка. Благодаря живописной природе и близости к краевому центру в этом районе развернулось активное жилищное строительство, а многие читинцы приезжают в посёлок на праздники или выходные отдохнуть вдали от городского шума, а некоторые выбирают район для постоянного проживания. Новое покрытие мобильной сети позволит жителям оставаться всегда на связи и пользоваться цифровыми преимуществами городской жизни. Также благодаря мобильной сети владельцы частных домов могут установить систему умного дома для видеонаблюдения, контроля дыма, протечек и удалённого управления системой отопления.

«Сегодня пригородные районы Читы переживают настоящий бум строительства, и наша задача обеспечить жителей качественной голосовой связью и доступом к сети. Так, совсем недавно мы улучшили качество мобильной связи в посёлке Ивановка и СОТ «Заря» Черновского района Читы, а теперь запустили новые базовые станции в Карповке. Многие жители коттеджного посёлка ежедневно ездят в Читу, но некоторые работают удаленно. Надежная связь помогает решать, как бытовые вопросы с доступом к маркетплейсам и сервисам услуг, запись на прием к врачу или в профильные организации, — так и задачи удалённой работы. А для семей с детьми мобильный интернет – еще и возможность не выпадать из учебного процесса», - сказал директор МТС в Забайкальском крае Денис Бойко.