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МТС расширила сеть сотовой связи в Юго-Западном районе Ставрополя

МТС установила три новые базовые станции и пять дополнительных комплектов оборудования на существующих точках в Юго-Западном районе Ставрополя. Упор по расширению покрытия сделан на наиболее загруженные места и новостройки.

Инженеры МТС обеспечили новое покрытие сети в районе ЖК «Кварталы 1777», на улице 45 параллель в районе ЖК «Крокус», а также на улице Андрея Голуба, где юг Ставрополя уже практически соприкасается с садовыми товариществами.

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Дополнительное оборудование технические специалисты установили на улице Рогожникова в районе Владимирского собора, на Российском проспекте, на улице Пирогова и еще в нескольких точках микрорайона «Перспективного». Расширенное и усиленное покрытие позволит абонентам самого густонаселенного района оставаться на связи и пользоваться цифровыми сервисами даже в часы повышенной нагрузки.

«В Юго-Западном районе Ставрополя проживает примерно треть населения Ставрополя. Также этот район привлекателен для молодых семей и студентов. Каждый год с началом учебного года мы отмечаем здесь резкий рост нагрузки на сеть. Поэтому помимо традиционного расширения покрытия вслед за растущими микрорайонами, мы усиливаем и текущее, чтобы все жители популярного района имели стабильный доступ к цифровым сервисам», – сказал директор МТС в Ставропольском крае Святослав Кошурников.

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