Разделы

Интернет Веб-сервисы
|

«МегаФон»: в Рязани объем трафика на стриминг-платформах вырос на 28%

Рязанцы стали больше времени проводить на стриминговых видеосервисах. Трафик на популярные платформы, где можно познакомиться с фильмами, сериалами и мультипликационными картинами, увеличился на 28% в сравнении с прошлым годом. Такой всплеск интереса зафиксировали аналитики «МегаФона» на основе обезличенных данных абонентов.

Пиковый объем передачи данных приходится на выходные дни, когда зрители тратят на просмотр контента на 13% больше трафика, чем в будни. При этом наблюдается четкая динамика снижения активности с четверга по пятницу. Интересно, что наиболее активным месяцем в 2026 г. по объему трафика, сгенерированного на площадках онлайн-кинотеатров, стал март, а пик пришелся на 14 марта, превысив среднедневной в два раза.

Согласно данным сервиса «МегаКино», в Рязанской области наиболее активной аудиторией онлайн-кинотеатров стали мужчины в возрасте от 30 до 40 лет. Аналогичный тренд наблюдается практически во всех регионах страны. Интересно, что рязанцы стали главными киноманами в Центральном федеральном округе. За ними следуют тверичане, калужане и ярославцы.

«Для жителей Рязанской области стриминговые сервисы уже давно стали привычкой — смотреть любимые фильмы и сериалы можно без скачивания и привязки к эфиру. Мы собрали главные онлайн-кинотеатры в единый пакет, чтобы абоненты тратили меньше времени на поиск, а просмотр был бесшовным на любом гаджете: хоть на смартфоне, хоть на большом экране. Все работает плавно, настройки интуитивны, и, где бы вы ни находились, впечатление от качества останется неизменным», — сказала директор «МегаФона» в Рязанской области Людмила Калашникова.

Андрей Бурилов, ИТ-директор Мосбиржи: Финансовые операции станут частью кода
Андрей Бурилов, ИТ-директор Мосбиржи: Финансовые операции станут частью кода цифровизация

Просмотр киноновинок и внимание к ним со стороны масс-медиа зачастую формируют новые тренды. Так, например, фильм «Одиссея» Кристофера Нолана вызвал в России волну интереса к оригинальной поэме и мифам Древней Греции. Аналитики «МегаФона» отмечают, что в июле число пользователей сайтов, посвящённых древнегреческим мифам и их исследованию, выросло на 46%, а объём мобильного интернет-трафика на этих ресурсах увеличился более чем в четыре раза.

Также накануне старта неофициального проката фильма о Человеке-пауке число пользователей сайтов с комиксами об этом герое выросло на 38%. По данным «МегаФона», с начала августа аудитория ресурсов, посвященных супергерою, оказалась почти в четыре раза выше, чем за весь июль. Наибольшую долю внимания привлек официальный сайт нового фильма: число его пользователей в России в этот период увеличилось почти в семь раз.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Корпоративная связь как инструмент продаж: почему бизнесу уже недостаточно просто минут и гигабайтов

В России готовится к запуску «убийцу» Google Chrome и «Яндекс Браузера» с криптозащитой

Андрей Грицаенко, Белорусский межбанковский расчетный центр: Использование моделей интерпретируемого ИИ повысит уровень доверия к системам искусственного интеллекта

«Крестный отец ИИ» призвал запретить сверхмощные нейросети: Они могут уничтожить человечество

Максим Радюков, ИТ-директор «Циана»: Мы создали единый контур генеративного ИИ для всей компании

Россия под атакой. Поддельные письма от налоговой и «Госуслуг» стали главным оружием хакеров против компаний

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Обзор умных часов HUAWEI WATCH GT 7 Pro: новый флагман

Обзор вертикального моющего пылесоса Midea AT2: самоочистка и сушка в доступном сегменте

Лучшие мониторы с защитой зрения: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще