Кузбассовцы все чаще прибегают к помощи ИИ-секретаря на совещаниях

МТС с помощью платформы для онлайн-коммуникаций «МТС Линк» проанализировала деловую активность жителей Кемеровской области прошедшим летом. С июня по август кузбассовцы провели на 70% больше онлайн-мероприятий, чем годом ранее. В то же время коллеги на совещаниях почти в два раза чаще использовали искусственный интеллект. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Почти в 10 раз чаще кузбассовцы во время онлайн-совещаний обращались к помощи ИИ-секретаря. Виртуальный ассистент отвечает на вопросы и может напомнить, что обсуждалось на встрече, какие решения приняли коллеги, какие задачи взяли в работу и так далее. Кроме того, жители региона в 1,5 раза чаще просили нейросеть подвести резюме встречи и отправить всем участникам на почту, а также находили с помощью ИИ важные детали в записях. Частота использования на совещаниях различных эффектов видео, таких как замена и размытие фона, маски и аватары, цветокоррекция, умный зум, выросла год к году на 46%.

Самыми активными пользователями отечественной платформы в Кузбассе в июне-августе, как и в прошлом году, стали предприятия и организации из сферы образования, промышленности и медицины. Также летом 2026 г. онлайн-встречи чаще проводили компании из сферы туризма, информационных технологий и услуг для бизнеса.

«Растущий тренд на использование ИИ на онлайн-совещаниях мы фиксируем не первый год. Нейросети научились хорошо справляться с переводом речи в текст его анализом, за счет чего способны закрывать такие рутинные задачи, как ведение протокола и конспектирование. Деловые коммуникации становятся все более эффективными. Зачастую даже двум коллегам удобней обсудить рабочие вопросы не по телефону, а с помощью специализированной платформы, которая автоматически сохранит договоренности в текстовом виде и выделит самое главное», — сказал директор МТС в Кемеровской области Руслан Бекиров.