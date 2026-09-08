Как оценивать знания студентов в эпоху ИИ

Ученый НИУ ВШЭ предложил блок-схему, которая помогает преподавателю решить, как оценивать студентов, если они пользуются искусственным интеллектом. Она показывает, где применение нейросети лучше ограничить, а где сделать частью обучения. Статья опубликована в журнале IT Professional. Об этом CNews сообщили представители ВШЭ.

Искусственный интеллект меняет обучение, особенно в компьютерных науках. Генеративные модели используют, чтобы писать и исправлять код, решать учебные задачи и объяснять решения, что затрудняет оценку самостоятельного усвоения материала студентами по итоговым работам.

Исследователь НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге проанализировал современные способы оценки знаний студентов и предложил на их основе дерево решений (блок-схему). С его помощью можно подобрать более подходящие рекомендации и задания для обучения и проверки студентов.

Рис. 1. Схема для проверки знаний студентов. © A.A. Ternikov

При выборе учитываются тип задания, уровень подготовки студентов, возможность автоматической проверки и ограничения по времени. Например, на младших курсах автор предлагает сильнее ограничивать использование ИИ.

«На базовых курсах у студентов должны сформироваться фундаментальные знания, поэтому контрольные точки лучше проводить с ограниченным доступом к ИИ или без него. А когда эти знания уже есть, можно оценивать и то, насколько осмысленно студент использует ИИ-инструменты», — Андрей Терников, автор исследования, доцент департамента менеджмента НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге.

При этом, по мнению ученого, полный запрет на использование нейросетей нецелесообразен, поскольку от разработчиков в профессиональной среде уже ожидается владение ИИ-инструментами. Поэтому на старших курсах автор предлагает включать нейросети в задания и отдельно оценивать, насколько осмысленно студент с ними работает. Например, просить студентов показывать, как именно они использовали ИИ в заданиях, и вместе оценивать получившиеся работы.

«Такой формат учит не просто обращаться к нейросети за помощью, а понимать ее вклад, объяснять свои решения и критически проверять результат. Этот подход в целом совпадает с тем, что уже обсуждается и развивается в университете: рекомендациями по работе с ИИ и экспериментами на отдельных факультетах», — Андрей Терников, автор исследования, доцент департамента менеджмента НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге.

При этом часть контрольных точек должны проходить без помощи ИИ: в формате устного экзамена или задания в контролируемой среде. Так преподаватель может одновременно учить работе с современными инструментами и проверять, сформировались ли у студента необходимые знания и навыки

Отдельно автор отмечает, что часть методик проверялась на небольшой выборке, поэтому, насколько хорошо они работают на разных курсах, в разных вузах и в долгосрочной перспективе, нужно проверять дополнительно. Главная задача при этом остается прежней: сделать так, чтобы оценка отражала реальные знания и навыки студента, даже если в процессе обучения он пользуется ИИ.