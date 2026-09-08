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К сезону осенних походов МТС разогнала LTE на пути к Усть-Манской видовке и Манской петле

МТС усилила сеть LTE в поселке Усть-Мана Красноярского края. После установки дополнительного телеком-оборудования скорость мобильного интернета на стартовой точке пути к Усть-Манской видовке и Манской петле выросла на 25%. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Специалисты МТС провели технические работы близ поселка Усть-Мана, в районе СНТ «Надежда» и 30 километра трассы Р-257. Теперь дачники и автомобилисты смогут еще быстрее загружать файлы и смотреть сериалы и фильмы без задержек. Улучшение качества связи заметят и туристы — отсюда, с поворота трассы на Дивногорск, начинается хайкинг к нескольким популярным природным локациям — Усть-Манской видовке и Манской петле. Этой осенью походники смогут комфортно выстроить маршрут, поделиться фото «в моменте» или скачать музыку для похода по скальным гребням над рекой.

«Дивногорское направление среди туристов — традиционно одно из самых популярных для вылазок выходного дня, на пути к нему появляются новые туристические объекты и благоустроенные зоны — парки, смотровые площадки, пляжи и базы отдыха. По мере роста интереса к этому направлению увеличивается и нагрузка на мобильную сеть, поэтому обновление телеком-инфраструктуры стало важным моментом для поддержания локального туризма. Ранее для комфортного отдыха красноярцев МТС вдвое увеличила скорость интернета в центре Усть-Маны», — сказал директор МТС в Красноярском крае Сергей Егошин.

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