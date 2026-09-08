Indeed PAM 3.5 автоматизирует контроль сессий и ускоряет работу администраторов

Компания «Индид», российский разработчик решений в области защиты айдентити, представила новую версию Indeed Privileged Access Manager (Indeed PAM) 3.5 — системы для управления доступом привилегированных пользователей. Среди ключевых обновлений — автоматический контроль действий во время удаленных сессий, новый механизм запуска агента без предварительной установки на целевые ресурсы, поддержка Kerberos для Linux-инсталляций и дополнительные сценарии работы через Web Terminal. Об этом CNews сообщил представитель «Индид».

Одним из главных обновлений Indeed PAM 3.5 стала возможность создавать правила контроля действий пользователей во время RDP-сессий. Администратор определяет события, которые необходимо отслеживать, например, запуск определенного приложения или смену окна браузера, и задает реакцию системы: запись события в журнал, завершение сессии или блокировку пользователя.

Так служба информационной безопасности может автоматически реагировать на нежелательные действия непосредственно во время подключения, не дожидаясь завершения сессии и последующего разбора событий. Это сокращает время между обнаружением действия и ответной мерой и снижает необходимость постоянно контролировать каждое подключение вручную.

Правила можно вводить постепенно. На первом этапе Indeed PAM может только фиксировать заданные события, чтобы специалисты собрали статистику и оценили реальные сценарии работы пользователей. После этого для отдельных действий можно настроить более строгую реакцию. Такой сценарий позволяет последовательно распространять единые требования контроля на инфраструктуру с большим количеством привилегированных подключений.

Другим важным улучшением стала поддержка аутентификации через Kerberos на серверах Indeed PAM под управлением Linux. Она доступна пользователям, учетные записи которых хранятся в Active Directory.

Если пользователь входит в Indeed PAM с доменного компьютера, браузер выполняет сквозную аутентификацию — повторно вводить логин и пароль не нужно. При этом добавлять сервер управления в домен не требуется. Ранее такой сценарий поддерживался только при развертывании Indeed PAM на Windows.

Новый функционал также расширяет возможности работы с учетными записями администраторов, включенных в группу Active Directory Protected Users. Участники этой группы не могут аутентифицироваться по протоколу NTLM и обязаны использовать Kerberos с шифрованием AES. Теперь такие пользователи получают доступ к Indeed PAM на Linux-инсталляциях, что позволяет соблюдать усиленные требования к защите учетных данных и одновременно продолжать перевод инфраструктуры на отечественные операционные системы.

В Indeed PAM 3.5 разработчик уделил отдельное внимание возможностям Web Terminal — инструмента для удаленных подключений через браузер. Теперь через него можно устанавливать не только RDP- и SSH-сессии, но и подключаться к серверам Remote Desktop Services (RDS).

Пользователь может открыть удаленный рабочий стол или опубликованное RemoteApp-приложение непосредственно в браузере — без скачивания RDP-файлов, установки локального клиента и повторной аутентификации.

Благодаря этому компании могут предоставлять сотрудникам и подрядчикам доступ к рабочим средам и бизнес-приложениям, в том числе с неуправляемых устройств. Все подключения проходят через Indeed PAM, поэтому служба информационной безопасности может контролировать и записывать привилегированные сессии.

Кроме этого, в Web Terminal также появилась передача файлов между устройством пользователя и целевым ресурсом. Для этого достаточно перенести файл в окно активной сессии. Это возможность управляется политиками Indeed PAM, поэтому организация может разрешить ее только для согласованных сценариев.

«По мере роста числа привилегированных подключений компаниям становится все сложнее их контролировать. Поэтому одна из ключевых задач развития Indeed PAM — автоматизировать контроль там, где раньше требовалось постоянное участие специалиста. В новой версии 3.5 мы усилили именно этот сценарий: Indeed PAM может автоматически реагировать на заданные действия пользователей, а для подключения ресурсов к аудиту не требуется предварительно устанавливать агент на каждую систему. Это особенно актуально для крупных инфраструктур, где число контролируемых ресурсов постоянно растет. Одновременно мы расширяем поддержку Linux-сред и браузерных сценариев удаленной работы, чтобы заказчики могли применять единые требования к защите привилегированного доступа в разных инфраструктурах», — отметил Михаил Елычев, руководитель продукта Indeed PAM в компании «Индид».