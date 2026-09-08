«Думейт» представила российскую агентную среду для разработки и цифровых задач

Российская технологическая компания «Думейт» объявила о запуске «Дуэйд» (DoAid) — агентной рабочей среды, в которой искусственный интеллект может самостоятельно выполнять сложные многошаговые задачи: от разработки и тестирования программного обеспечения до анализа данных и исследований.

Запуск продукта происходит на фоне изменения доступности для российских пользователей зарубежных ИИ-инструментов, включая Cursor и Claude. По оценке компании, российскому рынку необходимы не только локальные аналоги отдельных сервисов, но и собственные продукты нового технологического класса — агентные системы, способные самостоятельно работать с цифровыми инструментами для достижения поставленной цели.

В отличие от традиционных чат-ботов и ИИ-помощников, «Дуэйд» ориентирован не на генерацию отдельного ответа, фрагмента текста или кода. Пользователь формулирует задачу на естественном языке, после чего агент анализирует ее, планирует последовательность действий и самостоятельно выполняет необходимую работу в цифровом окружении.

Например, при работе с программным проектом «Дуэйд» может изучить его структуру, запустить приложение и тесты, обнаружить ошибки и даже исправить их. Аналогичный подход может использоваться для анализа данных, исследований, работы с интернет-ресурсами и других задач, требующих последовательных действий и использования разных цифровых инструментов.

«Российскому рынку сейчас важно не просто заменить один зарубежный сервис другим, а сформировать собственный технологический класс продуктов. Мы создавали «Дуэйд» не как российскую копию Cursor, программирование — лишь один из возможных сценариев работы. По сути, речь идет о новом интерфейсе взаимодействия человека с цифровой средой, речь идет о полноценной агентной среде», — сказал Юрий Чехович, основатель компании «Думейт».

В основе «Дуэйд» лежит агентная модель работы с искусственным интеллектом. В такой модели ИИ получает возможность использовать доступные ему инструменты: работать с файлами и программным кодом, запускать приложения и тесты, анализировать данные и результаты своей работы.

Для постановки задач «Дуэйд» поддерживает голосовой ввод. Пользователю не требуется заранее формулировать сложный промпт или переводить задачу на язык команд.

Можно просто описать голосом, что необходимо сделать, — агент самостоятельно разберет требования, определит последовательность действий и при необходимости предложит план.

Для многошаговых задач это позволяет существенно сократить время на формулировку задания и делает взаимодействие с агентом ближе к работе с человеком-исполнителем.

Разработчики рассматривают «Дуэйд» как универсальную рабочую среду для специалистов, работающих со сложными цифровыми задачами. Помимо разработки программного обеспечения, продукт может использоваться в ИТ-подразделениях, R&D, аналитике и других направлениях, где выполнение задачи требует работы сразу с несколькими инструментами и источниками информации.

«Дуэйд» уже доступен для тестирования российским пользователям и командам.