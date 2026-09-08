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Binrobi подключает первых пользователей к цифровой платформе и открыла рекламному рынку доступ к инвентарю Device Media

«Бюро цифровых проектов» объявило о начале раздачи ограниченного тиража устройств и подключении первых пользователей к цифровой платформе Binrobi. Этот этап знаменует переход проекта к коммерческой эксплуатации. Рекламодатели прямо сейчас могут протестировать формат Device Media. Бренды переносят коммуникацию на уровень операционной системы для прямого взаимодействия с аудиторией. Об этом CNews сообщили представители Binrobi.

Первые пользователи платформы выбирают модель честного обмена (Value Exchange). Ядро этой аудитории формируют три ключевых сегмента. «Хитрые рационалы» ориентированы на выгоду и прозрачный обмен внимания на цифровые сервисы. Молодежь предпочитает альтернативные форматы связи и отсутствие скрытых условий. Техноэнтузиасты первыми адаптируют новые рыночные модели и инновации. Для рекламодателей это означает работу с аудиторией, которая осознанно принимает модель Value Exchange и понимает роль брендов в создании ценности платформы. В такой экосистеме реклама выступает прозрачным условием участия. Данный подход обеспечивает высокий показатель вовлеченности (Attention Rate) и минимизирует риски фрода.

Binrobi интегрирует рекламные сообщения непосредственно в операционную систему устройства. Все форматы органично вписаны в нативный опыт пользователя. Платформа предлагает имиджевые форматы на экране блокировки, рекламные поверхности на главном экране и в галерее приложений, а также полноэкранные форматы (Full-screen). Такие контекстные уведомления тесно связаны с повседневными сценариями использования. Кроме того, в ближайшее время на платформе стартует активное тестирование дополнительных форматов взаимодействия.

Платформа предлагает характеристики, недоступные в традиционном диджитале. Binrobi формирует эксклюзивный инвентарь, так как рекламные поверхности создаются непосредственно на уровне операционной системы. Такой подход обеспечивает полный контроль данных и защиту от фрода. Платформа управляет устройством напрямую. Пользователи заключают договор исключительно с Binrobi и взаимодействуют с экосистемой без посредников. Все метрики фиксируются на уровне прошивки, что исключает участие сторонних агрегаторов. Дополнительно рекламодатели получают доступ к first-party данным. Они используют уникальные поведенческие сценарии взаимодействия с ОС для точной настройки коммуникаций.

Одновременно с запуском Binrobi подписала контракты с рядом крупных российских рекламодателей. Компании из сегментов e-commerce, ритейла, финтеха и телекома первыми протестируют инвентарь уровня операционной системы. Партнеры используют платформу для решения задач по преодолению кризиса внимания и построению доверительного контакта с потребителем.

Также на устройстве доступен магазин приложений RuStore. Пользователи могут свободно скачивать и обновлять более 110 тыс. приложений и игр от разработчиков из 70 стран мира.

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Александр Моисеев, генеральный директор Binrobi: «В рамках Binrobi мы создаем принципиально новую коммуникацию между брендом и человеком. Подключение первых пользователей к нашей цифровой среде — это только начало: впереди масштабирование платформы и новые форматы взаимодействия. Наша задача — выстроить предсказуемую и измеримую экосистему, где бренд и потребитель общаются напрямую. Мы видим огромный интерес со стороны рынка и готовы расти вместе с нашими партнерами».

Олеся Каракашян, Chief Marketing Director Binrobi: «Binrobi предлагает по-новому выстроить отношения между пользователем и рекламодателем. Пользователь понимает, как работает платформа, и осознанно принимает этот обмен: участие брендов помогает ему получать устройство, связь и доступ к цифровой среде без прямых финансовых затрат. В этой модели рекламодатель становится не просто источником сообщения, а участником создания ценности для пользователя. Мы рассчитываем, что такой подход поможет сформировать более позитивное отношение к брендам и их коммуникации. Для рекламодателей Binrobi — это возможность работать с аудиторией, которая понимает роль рекламы в платформе и принимает её как часть этой модели».

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