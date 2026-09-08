«Билайн бизнес» представил CRM со встроенной интеграцией с Облачной АТС

«Билайн бизнес» запустил CRM* — систему для управления продажами и взаимодействием с клиентами со встроенной интеграцией с Облачной АТС. Благодаря готовой связке сервисов пользователи Облачной АТС Билайна могут начать работать в CRM-системе примерно за пять минут: без настройки коннекторов и привлечения интеграторов.

CRM от «билайн бизнес» объединяет основные инструменты для работы с клиентской базой в одном интерфейсе. Пользователям доступны предварительно настроенные этапы продаж для формирования воронки, импорт базы клиентов, подключение электронной почты и мессенджеров, создание шаблонов документов, детализированные отчеты и аналитика. Пригласить сотрудников в систему можно в пару кликов напрямую из интерфейса.

Для многих компаний внедрение системы взаимодействия с клиентами (CRM) становится важным этапом развития бизнеса. Пока клиентов немного, информацию зачастую хранят в электронных таблицах, переписках и заметках. По мере роста компании такой подход становится источником хаоса и усложняет совместную работу сотрудников, увеличивает риск потери важной информации о клиенте. Кроме того, использование популярных зарубежных сервисов для хранения данных о клиентах может создавать дополнительные риски с точки зрения соблюдения требований российского законодательства.

Обычно при внедрении CRM-системы возникает потребность ее интеграции с телефонией. Компании приходится самостоятельно настраивать коннекторы, обращаться к интеграторам и поддерживать работоспособность связки нескольких систем. В CRM-системе от «билайн бизнес» этот этап уже пройден: сервис изначально интегрирован с Облачной АТС Билайна, поэтому начать работу можно практически сразу после подключения.

Готовая интеграция уже на старте позволяет структурировать информацию о клиентах, сократить время на ручное внесение сведений о контактах с клиентом и достигнутых договоренностях, звонить напрямую из CRM-системы. Решение предоставляет возможность визуализировать путь клиента, накопить данные для сегментирования и формирования персонализированного подхода в работе с клиентами. По оценкам «билайн бизнес», использование единого рабочего пространства обеспечивает рост конверсии в продажу, повышает точность прогноза динамики выручки и увеличивает производительность менеджера, сокращая время работы с клиентами до двух раз**.

Руслан Ахлебининский, директор департамента корпоративных решений и сервисов «билайн бизнес»:

«Рынок CRM-систем разнообразен и включает как специализированные отраслевые, так и многофункциональные решения. В нашей CRM-системе мы сфокусировались на ключевых инструментах, которые необходимы бизнесу для эффективной работы с клиентами, а также понятном интерфейсе и быстром подключении. У небольших компаний, как правило, нет ИТ-службы для настройки и сопровождения цифровых решений. При этом интеграция CRM-системы с телефонией для них не менее важна, чем для крупного бизнеса. CRM-система от «билайн бизнес» подключается напрямую из Личного кабинета Облачной АТС и уже имеет готовую интеграцию, поэтому пользователи могут приступить к работе практически сразу. Это позволяет экономить время и ресурсы наших клиентов».

*CRM-система (Customer Relationship Management) - система управления взаимоотношениями с клиентами

**Данные об эффективности предоставлены клиентами Билайна по результатам использования сервиса. Сведения носят информационно-справочный характер, Билайна не гарантирует достижение указанных результатов.

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