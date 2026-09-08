Беспроводные точки доступа Aquarius серии AQ-W6 включены в перечень российской промышленной продукции

ГК «Аквариус», российский разработчик и производитель вычислительной техники и ИТ-решений, сообщила о включении 10 моделей беспроводных точек доступа Aquarius серии AQ-W6 в перечень российской промышленной продукции. Решение Министерства промышленности и торговли принято в соответствии с постановлением Правительства №719.

Линейка AQ-W6 охватывает широкий спектр сценариев использования: от оснащения офисных и административных зданий до обеспечения беспроводным доступом мест с высокой плотностью пользователей и открытых территорий. Полученный статус подтверждает высокий уровень локализации оборудования и открывает для заказчиков доступ к его применению в проектах на регулируемом рынке — от государственных закупок до объектов критической информационной инфраструктуры.

Модели, включенные в перечень: AQ-W6P201I, AQ-W6P301I, AQ-W6P301E, AQ-W6P301C, AQ-W6PE401I, AQ-W6PE401E, AQ-W6PE401C, AQ-W6PE101I, AQ-W6P101I, AQ-W6O202E.