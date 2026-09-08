«Авито Промо» и «Авито Услуги» узнали, как предприниматели планируют продвигать свои услуги в школьный период

Эксперты «Авито Услуг» и «Авито Промо» провели исследование среди более 4,4 тыс.* россиян, чтобы узнать, как они оценивают спрос на услуги в начале сентября и планируют ли увеличивать расходы на продвижение в этот период. Исследование показало, что 35% опрошенных ожидают повышенного спроса на свои услуги перед началом учебного года. При этом столько же респондентов планируют увеличить вложения в продвижение, а в среднем их бюджет на продвижение вырастет примерно на 31%. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

Больше половины (51%) опрошенных отмечают, что период перед началом учебного года становится временем повышенного спроса. Так, 15% респондентов называют его одним из самых горячих периодов в году, еще 18% отмечают, что спрос заметно выше обычного, а столько же — что немного выше. При этом 28% не замечают существенной разницы в количестве заказов по сравнению с обычными днями.

Больше трети опрошенных (35%) планируют увеличить вложения в продвижение в этот период. Так, 13% респондентов собираются заметно увеличить бюджет на продвижение в начале сентября, еще 22% планируют немного его увеличить. Для 27% расходы на продвижение останутся на привычном уровне.

Более половины (54%) увеличат бюджет максимум на 25%, еще 33% — на 26%–50%. При этом 11% намерены нарастить расходы на 51%–100%, а 2% — более чем в два раза. В среднем респонденты планируют увеличить вложения в продвижение на 31% по сравнению с обычным месяцем.

«Традиционно к осени мы фиксируем заметный всплеск интереса к образовательным услугам. Родители начинают готовиться к новому учебному году заранее, уже в июле. В этом году общероссийский спрос на репетиторов, курсы и кружки вырос на 7% по сравнению с прошлым годом, как показывают наши аналитические данные. Параллельно начинается сезонный рост в категории бытовых услуг», — сказал Игорь Санников, руководитель категории «Красота и здоровье» и «Образование» в «Авито Услугах».

Рекомендации и собственные каналы остаются важным источником новых клиентов: 32% опрошенных получают большинство заказов благодаря сарафанному радио, еще 28% — через собственные социальные сети и контент. При этом 26% уже в той или иной степени полагаются на платное продвижение: 10% называют его основным источником новых клиентов, а еще 16% используют платные и бесплатные способы примерно в равной степени.

Среди каналов продвижения чаще всего используют площадки электронной коммерции и каталоги услуг — их назвали 29% опрошенных. Еще 21% размещают таргетированную рекламу в социальных сетях, 14% используют контекстную рекламу в поисковиках, а 13% — видеорекламу. По 11% респондентов выбирают наружную рекламу и офлайн-инструменты, а также email- и мессенджер-рассылки.

Для большинства респондентов продвижение в школьный период — это не только способ увеличить количество заказов в период повышенного спроса. Почти половина (46%) тех, кто планирует увеличить бюджет на продвижение или продолжит привлекать клиентов без дополнительных вложений, рассчитывают с помощью продвижения найти клиентов, которые будут обращаться к ним и после сезона. Еще 30% хотят быстро увеличить число заказов, 28% — повысить узнаваемость, а 24% — заполнить свободные даты и слоты в расписании в пик сезона.

«С сентября конкуренция за внимание клиентов традиционно усиливается, поэтому предпринимателям важно заранее позаботиться о продвижении своих услуг. Такой подход помогает привлекать новых клиентов именно в тот момент, когда они ищут подходящее предложение, и не ограничиваться только постоянной аудиторией и рекомендациями. Чтобы эффективнее использовать бюджет на продвижение и подбирать подходящие каналы и форматы, предприниматели могут обратиться к рекламным агентствам, которые помогут разработать стратегию, запустить кампанию и оценить её результатыа», — сказал Николай Сентюрин, руководитель направления по работе с агентствами и партнерами «Авито».

*Исследование проводилось среди 10 тыс. жителей России в возрасте от 18 лет