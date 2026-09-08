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«Атол» подтвердил готовность кассовых решений к приему цифрового рубля

«Атол» подтвердил готовность кассового программного обеспечения Frontol и смарт-терминалов «Атол Sigma» к приему оплаты цифровым рублем. С 1 сентября 2026 г. крупный бизнес с выручкой свыше 120 млн руб. обязан обеспечить покупателям возможность рассчитываться новой формой национальной валюты. Об этом CNews сообщили представители «Атол».

Цифровой рубль — третья форма российской национальной валюты наряду с наличными и безналичными деньгами. Его эмитентом и оператором платформы выступает Банк России. Для покупателя сценарий оплаты остаётся привычным: он сканирует QR-код на экране кассы и в приложении своего банка выбирает удобный способ оплаты — СБП или цифровой рубль. Отдельного оборудования для приёма цифровых рублей не требуется.

Обязанность принимать цифровые рубли с 1 сентября 2026 г. возникает при одновременном выполнении двух условий: выручка за 2025 г. превышает 120 млн руб., и по состоянию на 1 января 2026 г. у продавца заключен договор о приеме электронных средств платежа с системно значимым банком. Последующие этапы охватят продавцов с выручкой свыше 30 млн руб. — с 1 сентября 2027 г., и более широкий круг участников — с 1 сентября 2028 г. Освобождены от обязательного приема торговые точки с годовой выручкой менее 5 млн руб., а также точки, где отсутствует стабильный доступ к интернету.

На смарт-терминалах «Атол Sigma» при подключении эквайринга через «Атол Pay» цифровой рубль станет доступен с момента выхода соответствующей поддержки на стороне банков-партнеров. Дополнительных настроек на терминале не потребуется: кассир нажимает привычную кнопку оплаты QR-кодом, а выбор между СБП и цифровым рублём происходит на стороне покупателя.

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В кассовом программном обеспечении Frontol оплата цифровым рублем реализована через UPOS Сбербанка в рамках стандартного сценария безналичных платежей — аналогично оплате картой или через СБП.

Игорь Вааг, заместитель генерального директора «Атол»: «Цифровой рубль — это не революция в кассовом сценарии, а его логичное расширение. Для большинства наших клиентов переход будет незаметным: привычный QR-код, привычный интерфейс, новый выбор на стороне покупателя. Мы заблаговременно проработали архитектуру поддержки в Sigma и Frontol, чтобы бизнес мог сосредоточиться на подготовке со стороны банка и открытии счета цифрового рубля — а не на перестройке кассовой инфраструктуры».

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