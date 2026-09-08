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Анатолий Гарбузов: В Москве запустили производство полного цикла высокотехнологичных протезов

Столичная компания выстроила полный цикл выпуска высокотехнологичных протезов стоп из высокопрочного углепластика. Для самостоятельного изготовления всей компонентной базы она открыла новую производственную площадку на востоке города. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Анатолий Гарбузов.

Ранее Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о том, что столичная медицинская отрасль развивается рекордными темпами и лидирует по выручке среди регионов России. Так, за первое полугодие 2026 г. выпуск медоборудования и инструментов в городе вырос на 16,8% по сравнению с аналогичным периодом 2025 г.

«Московские промышленные компании активно увеличивают мощности и расширяют линейку товаров, пополняя ее современной отечественной продукцией. Так, столичное предприятие запустило полный цикл производства протезов стоп из высокопрочного углепластика. Ежегодный выпуск будет достигать до 10 тыс. таких изделий, а также до тысячи бионических протезов и коленных модулей», — сказал Анатолий Гарбузов.

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На новой площадке группы компаний «Степлайф» введена линия автоклавного производства: с ее помощью изготавливают композитные детали — для этого материал формуют и подвергают полимеризации. Кроме того, создан участок высокоточной токарной и фрезерной обработки элементов из титана, стали и алюминия.

«До недавнего времени наиболее сложные химические и токарно-фрезеровочные работы по нашей технической документации выполняли партнеры, в том числе за пределами России. Новая площадка позволит нарастить объемы и завершить переход к полностью локальному циклу изготовления протезов стоп. Сегодня у нас есть собственная инфраструктура для производства ключевых компонентов и развития современных технологий», — сказал генеральный директор «Степлайф» Иван Худяков.

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