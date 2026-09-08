«Алроса» переводит корпоративную ИТ-инфраструктуру на Astra Linux и ALD Pro

Алмазодобывающая компания «Алроса» переводит свою корпоративную ИТ-инфраструктуру на отечественную операционную систему Astra Linux и службу каталога ALD Pro разработки «Группы Астра». Об этом CNews сообщил представитель «Группы Астра».

Этот проект является очередным шагом в последовательном переходе компании на отечественную операционную систему и связан в первую очередь со стремлением получить управляемый российский продукт, не зависящий от внешнеэкономических санкций, с высоким уровнем технической поддержки и с прогнозированным уровнем информационной безопасности.

Ранее «Алроса» совместно с «Группой Астра» внедрила мобильное приложение WorksPad для защищенной работы сотрудников со смартфонов, а также российскую СУБД Tantor. В рамках текущего проекта компания планирует перевести все корпоративные рабочие станции на операционную систему Astra Linux и работу их со службой каталога ALD Pro до конца 2027 г.

На данный момент в «Алроса» завершен этап архитектурной проработки решения, спроектирована инфраструктура для всей компании, проведено тестирование совместимости используемого программного обеспечения с ОС Astra Linux и сформирован план миграции пользователей. Параллельно завершено развертывание службы каталога ALD Pro на трех площадках компании – в Москве, Новосибирске и Мирном (Якутия), настроено централизованное управление компьютерами, пользователями и групповыми политиками.

Одной из ключевых задач на данном этапе проекта было обеспечение требований информационной безопасности в соответствии с приказами ФСТЭК России. Было разработано порядка 100 групповых политик – как для серверной группировки, так и для клиентской части инфраструктуры. Отдельное внимание было уделено интеграции с смежными информационными системами компании, работа над которым продолжается.

Финальный этап, к которому сейчас приступает компания, предполагает поэтапный и плавный перевод пользователей на ОС Astra Linux 1.8 в три волны. В первых двух волнах будут переведены пользователи с базовым набором программного обеспечения, в третьей – пользователи со специфичным прикладным программным обеспечением. Такая миграция обеспечит плавный переход всей корпоративной ИТ-инфраструктуры на отечественные решения.

«Переход на Astra Linux и ALD Pro – планомерное продолжение той работы, которую мы уже ведем с «Группой Астра» в рамках выполнения требований регуляторов в части импортозамещения. Для нас, как и для разработчика, это реальный вызов. Замена базовых инфраструктурных решений в ИТ-ландшафте, годами и даже десятилетиями функционирующем на зарубежных решениях, задача сложная и требующая осторожного подхода. Особенно с учетом того, что основной акцент мы делаем на том, чтобы миграция такого масштаба происходила без остановки производственных процессов и с минимальными неудобствами для сотрудников. Первые результаты пилотного этапа показывают, что решение отвечает требованиям «Алроса» и имеет большой потенциал для полноценного внедрения в производственном процессе. При этом важно, что «Группа Астра» не прекращает проводить доработку своих решений и делает это вместе с нами, с учетом опыта реального «боевого» внедрения в производственной инфраструктуре», – отметил Денис Кривенцев, заместитель генерального директора по базовым ИТ-сервисам и инфраструктуре «Алроса ИТ».

«Проекты такого масштаба — это уже не просто замена отдельных зарубежных продуктов. Речь идет о переходе на отечественную технологическую основу корпоративной ИТ-инфраструктуры — операционную систему, службу каталога и централизованное управление. Особенно важно, что такая трансформация происходит в действующем промышленном контуре, где критичны непрерывность процессов, управляемость и безопасность. Проект «Алроса» показывает, что российское инфраструктурное ПО уже становится основой ИТ-ландшафта крупнейших предприятий страны», – сказал Алексей Фоменко, директор серверного ПО «Группы Астра».