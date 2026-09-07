«Яндекс Go» предложит скидку тем, кто готов подождать такси дольше

Пассажиры «Яндекс Go» смогут сэкономить на поездке в часы, когда такси заказывают особенно много людей. В такие моменты сервис предложит опцию «Позже»: машина приедет не сразу, зато поездка будет стоить меньше. Скидку даст «Яндекс Go» за свой счёт, она не уменьшит доход водителей. Об этом CNews сообщил представитель сервиса.

Алгоритм будет предлагать «Позже» автоматически, например во время пробок, сильного дождя или после крупных мероприятий. Пассажир увидит, сколько примерно нужно подождать и какой будет цена. В среднем ожидание в режиме «Позже» составит 30–40 минут, скидка – 30%, а в отдельных случаях и до 50%.

Более равномерное распределение заказов по времени поможет бороться со скачками цен, когда такси нужно многим, а свободных машин недостаточно.

Новая опция дополнит другие меры сервиса по сдерживанию цен на такси. Для пассажиров продолжают действовать разные варианты экономии, в том числе, поездки с попутчиками и скидки за готовность немного пройтись пешком до места назначения. А водителям «Яндекс Такси» уже два года снижает комиссию в периоды особенно высокого спроса, стимулируя их выходить на линию.