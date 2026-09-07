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Вышел игровой 2K-монитор Acer Nitro XV272U W2 на 240 Гц

Линейка игровых устройств Acer пополнилась новым 27-дюймовым монитором Acer Nitro XV272U W2. Модель ориентирована на геймеров, ищущих универсальное решение для игры в разрешении 2K WQHD (2560х1440 пикселей) при высокой частоте кадров. Скоростная IPS-матрица с разверткой 240 Гц и откликом 1 мс в сочетании с современными портами HDMI 2.0 делает устройство эффективным с мощными игровыми ПК. Об этом CNews сообщили представители Acer.

Корпус монитора Acer Nitro XV272U W2 представлен в фирменной геймерской эстетике Nitro с ультратонкими рамками ZeroFrame с трех сторон. Такой дизайн позволяет легко вписать новинку в сетап из нескольких мониторов. А благодаря встроенными колонкам, эргономичной подставке и поддержке HDR400 на нем комфортно не только играть, но и смотреть фильмы или сериалы.

Основные характеристики Acer Nitro XV272U W2

Диагональ: 27.0”. Тип матрицы: IPS. Разрешение: 2560 x 1440. Формат: плоский. Частота обновления: 240 Гц. Поддержка AMD FreeSync Premium. Яркость: до 400 кд/м². Порты: 2 х HDMI 2.0, 1 x DisplayPort 1.4, 3,5-мм разъем для наушников. Встроенные колонки: 2х 2 Вт. Поддержка VESA 100 х 100 мм. Подставка с регулировкой высоты, наклона, поворота и портретным режимом.

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Пресс-служба Acer
Вышел игровой 2K-монитор Acer Nitro XV272U W2 на 240 Гц

Портативный монитор Acer Nitro XV272U W2 уже можно купить в рознице и интернет-магазинах по цене от 26,5 тыс. руб. Точные характеристики, цены и наличие в магазинах могут различаться в зависимости от региона.

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