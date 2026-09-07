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В НГУ открылась новая магистерская программа «Распределенные системы»

В сентябре 2026 г. на Факультете информационных технологий (ФИТ) НГУ стартовала новая магистерская программа «Распределенные системы» (направление 09.04.01 «Информатика и вычислительная техника»). Первыми магистрантами уникального R&D-направления стали 29 человек. Об этом CNews сообщили представители НГУ.

Это единственная подобная программа за Уралом и одна из немногих в России, которой удалось органично объединить глубокую фундаментальную науку и прикладную разработку. Выпускники научатся управлять сложнейшей ИТ-инфраструктурой, которая сегодня обеспечивает работу облачных вычислений, искусственного интеллекта и сервисов обработки больших данных (Big Data).

«Сейчас все крупные ИТ-компании работают с распределёнными системами, так как они лежат в основе искусственного интеллекта, обработки больших данных и функционирования облачных платформ. При этом у нас в стране очень мало профильных специалистов, а большинство вузов дают эту тему лишь обзорно, в формате отдельных курсов», — сказал декан ФИТ НГУ член-корреспондент РАН Михаил Лаврентьев.

Идея создать новую образовательную программу обсуждалась в НГУ давно. Это очень наукоёмкая и ресурсоёмкая программа, для реализации которой требуется не только сформировать новый набор дисциплин, но и обеспечить инфраструктуру и значительные вычислительные мощности.

«Мы вынашивали идею этой магистерской программы несколько лет. Она принципиально отличается от других наших программ магистратуры набором дисциплин и инфраструктурой, которая будет задействована для ее реализации. Обычно архитектура наших магистерских программ строится вокруг единого базового ядра, а далее формируется специализация, за счёт вариативных курсов. Однако новая программа стала исключением: мы не заимствовали ни одной дисциплины из уже существующих. Весь комплекс дисциплин был спроектирован полностью с чистого листа, под конкретные задачи направления», — сказал Михаил Лаврентьев.

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Занятия ведут эксперты высшего уровня. На ФИТ НГУ собрали уникальный преподавательский состав: сильных ученых-теоретиков и топ-инженеров из ИТ-индустрии, которые каждый день работают с реальными высоконагруженными системами (HighLoad). Первый набор на программу ФИТ уже состоялся: сформировано две группы по 14-15 человек, причем многие из поступивших — выпускники бакалавриата других факультетов, в том числе других вузов. Как подчеркнул декан ФИТ, в этом году, несмотря на увеличение набора, наблюдался повышенный интерес и к этой программе, и в целом к магистерским программам факультета, поэтому конкурс было достаточно большой, по сравнению с прошлыми годами.

Выпускники новой программы смогут построить карьеру в крупнейших технологических, финансовых, сырьевых компаниях страны.

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