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В HRlink появился новый модуль «Оргструктура» для управления бизнесом

HRlink продолжает развивать платформу управления опытом сотрудника (Employee Experience Platform, EXP) и расширяет ее возможности для решения не только кадровых, но и бизнес-задач. На платформе появился новый модуль «Оргструктура» — это навигатор по компании, который объединяет информацию о подразделениях, сотрудниках и их взаимосвязях. Решение позволяет перенести в цифровой контур реальную структуру организации, учитывая управленческие и проектные связи. Об этом CNews сообщил представитель HRlink.

В крупных и средних компаниях формальная организационная структура зачастую не отражает всех рабочих взаимосвязей. Сотрудник может одновременно входить в функциональную команду, участвовать в проекте и взаимодействовать с коллегами из других подразделений. Модуль «Оргструктура» позволяет учесть все эти особенности и сформировать единое цифровое пространство, где можно оперативно найти нужного специалиста, определить его роль в компании и понять, к кому обращаться по конкретному вопросу.

Для бизнеса такой подход решает одну из ключевых проблем масштабных организаций — навигацию в большой распределенной команде. Сотрудник получает доступ к актуальной информации о коллегах и подразделениях с первого дня работы, видит всех руководителей и связи между департаментами, а значит быстрее решает рабочие задачи.

Из модуля «Оргструктура» можно перейти в профиль сотрудника, где доступна карточка с фотографией, контактными данными, часовым поясом и другой информацией, важной для успешного взаимодействия. Профиль встроен в единое «древо» — структуру компании, связывающей сотрудников, подразделения, проекты и рабочие группы.

«Развитие «Оргструктуры» соответствует стратегии HRlink по переходу от отдельных HR-инструментов к полноценной платформе управления опытом сотрудника. Это единая точка доступа к актуальной информации о том, как устроена организация и как взаимодействуют ее сотрудники. HR-специалист получает возможность отказаться от разрозненных справочников и таблиц, а бизнес — единую инфраструктуру, которая связывает кадровые процессы, корпоративные сервисы и данные об организации», — сказал партнер и директор по развитию HRlink Дмитрий Махлин.

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Отдельное преимущество связано с удобством и скоростью автоматизации кадрового делопроизводства, которые дает EXP-платформа. «Оргструктура» интегрирована с ядром HRlink – кадровым ЭДО: данные о структуре компании можно использовать при настройке любой корпоративной коммуникации – от формирования маршрутов согласования документов до рассылки рабочих оповещений или опросов сотрудников. Компания может привязывать маршруты подписания документов к конкретным ролям и элементам организационной структуры, и, в случае изменений, процессы можно актуализировать без необходимости вручную пересобирать каждый маршрут.

«Мы развиваем HRlink как платформу, которая помогает не только автоматизировать кадровые процессы, но и сделать взаимодействие сотрудника с компанией таким же простым и понятным, как использование уже привычных банковских и государственных сервисов. Поэтому для нас важно постепенно объединять в одном контуре HR-процессы, корпоративные сервисы и данные, необходимые человеку для работы. “Оргструктура” — важный элемент этой стратегии: она превращает формальную структуру компании в рабочий цифровой инструмент, который помогает быстрее находить нужных людей, выстраивать маршруты согласования и адаптироваться внутри организации. В результате выигрывают и сотрудники, и бизнес — первые быстрее решают рабочие вопросы, а компания получает более управляемые и прозрачные процессы», — сказал Сергей Репринцев, директор по продуктовой стратегии HRlink.

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