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В ЭДО от «Точка Банка» предприниматели смогут передавать сотрудникам право подписи документов

«Точка Банк» добавил в сервис ЭДО возможность оформлять машиночитаемые доверенности (МЧД) на сотрудников и настраивать для них права доступа. Предприниматель может передать работу с документами бухгалтеру или другому сотруднику, сохранив за собой контроль над доступами и полномочиями. Об этом CNews сообщили представители «Точка Банка».

МЧД – машиночитаемая доверенность, которая подтверждает полномочия сотрудника подписывать документы от имени организации или ИП своей электронной подписью.

Раньше основная работа с подписанием документов в ЭДО оставалась на предпринимателе. Если с документами работал бухгалтер или другой сотрудник, ему нередко предоставляли более широкий доступ, чем требовалось для работы. С новым функционалом предприниматель может разделить полномочия: определить, какие документы сотрудник сможет видеть и какие – подписывать от имени компании.

Владельцу счета нужно выбрать сотрудника, оформить на него МЧД и настроить право подписи. Для типовых должностей, например, бухгалтера или заместителя директора, сервис помогает подобрать набор полномочий. Одна МЧД оформляется на одного сотрудника.

«Когда бизнес растет, предприниматель все меньше вовлечен в ежедневный документооборот и постепенно выходит из операционной рутины, передавая часть работы с документами сотрудникам. Чтобы такое делегирование было безопасным и понятным, важно заранее распределить роли и ответственность. Мы считаем, что предприниматель не должен выбирать между контролем и удобством: он сохраняет управление бизнесом, а сотрудники получают ровно те полномочия, которые нужны им для быстрой и эффективной работы», – сказал Александр Ненортас, менеджер продукта ЭДО от «Точка Банка».

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МЧД, выпущенную в Точка Банке, можно использовать в сторонних системах ЭДО, которые поддерживают функционал с правом подписи. Предпринимателю не нужно отдельно оформлять доверенность для каждого сервиса.

Функционал рассчитан на компании со штатным или внешним бухгалтером, директором и другими сотрудниками, которым необходимо работать с первичными документами. Возможность делегировать подписание документов расширяет сценарии использования для более зрелой модели бизнеса, где предприниматель может оставить за собой управление финансами, а работу с документооборотом передать ответственным сотрудникам.

Сама технология продолжает развиваться. С 1 февраля 2026 г. изменились правила оформления МЧД. В частности, новые требования конкретизируют сведения об организации и передаваемых сотрудникам полномочий, а паспортные данные теперь не являются обязательными.

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