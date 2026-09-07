Станция автоматической книговыдачи RST-ALS 100 от «РСТ-Инвент» вошла в реестр ГИСП

Станция самообслуживания читателей библиотек RST-ALS 100, разработанная компанией «РСТ-Инвент» включена в реестр государственной информационной системы промышленности (ГИСП). Статус подтверждает, что оборудование произведено в России и соответствует всем установленным государственным требованиям. Об этом CNews сообщили представители «РСТ-Инвент».

RST-ALS 100 автоматизирует процессы выдачи и возврата книг в библиотеке. С помощью станции читатель может самостоятельно оформить на себя литературу, документы или архивные материалы, а также сдать прочитанные издания. Оборудование считывает RFID-метки в активной зоне до 0,5 м, распознает одновременно до 10 объектов и работает без ограничений по времени — круглосуточно.

Кроме того, на станции RST-ALS 100 посетитель библиотеки может получить информацию о наличии задолженности, недействительности читательского билета или запрете на выдачу выбранного издания.

«Включение станции автоматической книговыдачи RST-ALS 100 в реестр ГИСП подтверждает российское происхождение оборудования и его соответствие установленным требованиям. Библиотеки получают возможность выбрать отечественное решение с официально подтвержденным статусом продукции. Особенно актуально это для государственных учреждений, где при закупке оборудования учитываются не только его функциональные характеристики, но и статус российской продукции», — сказал Дмитрий Сазонов, региональный директор «РСТ-Инвент».

Перевод части операций в формат самообслуживания, который обеспечивает станция RST-ALS 100, снижает нагрузку на сотрудников библиотеки, ускоряет обслуживание читателей и повышает доступность библиотечных услуг. Оборудование интегрируется со всеми основными автоматизированными библиотечно-информационными системами (АБИС) — ИРБИС, OPAC-Global, «Руслан», Marc SQL, «1С:Библиотека» и другими, что позволяет встроить станцию в уже существующую цифровую инфраструктуру без перестройки учетных процессов.