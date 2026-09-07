Разделы

ПО Импортонезависимость
|

Станция автоматической книговыдачи RST-ALS 100 от «РСТ-Инвент» вошла в реестр ГИСП

Станция самообслуживания читателей библиотек RST-ALS 100, разработанная компанией «РСТ-Инвент» включена в реестр государственной информационной системы промышленности (ГИСП). Статус подтверждает, что оборудование произведено в России и соответствует всем установленным государственным требованиям. Об этом CNews сообщили представители «РСТ-Инвент».

RST-ALS 100 автоматизирует процессы выдачи и возврата книг в библиотеке. С помощью станции читатель может самостоятельно оформить на себя литературу, документы или архивные материалы, а также сдать прочитанные издания. Оборудование считывает RFID-метки в активной зоне до 0,5 м, распознает одновременно до 10 объектов и работает без ограничений по времени — круглосуточно.

Кроме того, на станции RST-ALS 100 посетитель библиотеки может получить информацию о наличии задолженности, недействительности читательского билета или запрете на выдачу выбранного издания.

Андрей Грицаенко, Белорусский межбанковский расчетный центр: Использование моделей интерпретируемого ИИ повысит уровень доверия к системам искусственного интеллекта
Андрей Грицаенко, Белорусский межбанковский расчетный центр: Использование моделей интерпретируемого ИИ повысит уровень доверия к системам искусственного интеллекта безопасность

«Включение станции автоматической книговыдачи RST-ALS 100 в реестр ГИСП подтверждает российское происхождение оборудования и его соответствие установленным требованиям. Библиотеки получают возможность выбрать отечественное решение с официально подтвержденным статусом продукции. Особенно актуально это для государственных учреждений, где при закупке оборудования учитываются не только его функциональные характеристики, но и статус российской продукции», — сказал Дмитрий Сазонов, региональный директор «РСТ-Инвент».

Перевод части операций в формат самообслуживания, который обеспечивает станция RST-ALS 100, снижает нагрузку на сотрудников библиотеки, ускоряет обслуживание читателей и повышает доступность библиотечных услуг. Оборудование интегрируется со всеми основными автоматизированными библиотечно-информационными системами (АБИС) — ИРБИС, OPAC-Global, «Руслан», Marc SQL, «1С:Библиотека» и другими, что позволяет встроить станцию в уже существующую цифровую инфраструктуру без перестройки учетных процессов.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Управление управленцами: как перестать быть узким местом собственной команды

Хуже всех производителям чипов. 45% из них говорят о «проблемном» состоянии бизнеса

Резерв есть, а восстановиться нельзя: почему корпоративным ИТ потребовалась архитектура версии 2.0

Предпринимателя оправдали по делу о махинациях с участками для ИТ-деревни

Почему виртуализация на базе открытых решений подходит для критической инфраструктуры

«Базис» купил российского «убийцу» Dynatrace

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Обзор вертикального моющего пылесоса Midea AT2: самоочистка и сушка в доступном сегменте

Лучшие мониторы с защитой зрения: выбор ZOOM

Питомцы-хакеры: как животные обходят защиту умных кормушек

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще