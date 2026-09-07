Созданные в Дубне базовые станции Yadro начали работать на Дальнем Востоке

Базовые станции российского производства Yadro (входит в «ИКС Холдинг»), выпускаемые на заводе «Yadro Фаб Дубна» в особой экономической зоне «Дубна» Московской области, начали работать в коммерческих сетях операторов на Дальнем Востоке. Телеком-оборудование компании используется уже в 37 регионах России. Об этом CNews сообщили представители ОЭЗ «Дубна».

Базовые станции компании уже работают в Хабаровском крае, Амурской области и Республике Бурятия, а до конца 2026 г. будут установлены также в Приморском крае и Республике Саха (Якутия).

Оборудование Yadro используется как в небольших населенных пунктах, так и в нагруженных сетях крупных городов. В мае 2026 года первая отечественная базовая станция начала работу в городе-миллионнике — Нижнем Новгороде.

Производственные мощности Yadro позволяют выпускать до 50 тыс. базовых станций в год. Разработка аппаратной и программной частей телекоммуникационного оборудования ведется в России единой инженерной командой численностью более 3 тыс. человек. Это позволяет компании контролировать полный цикл создания оборудования и при необходимости нарастить производство для покрытия 100% потребностей российских операторов связи.

Базовая станция BTS8100 проектировалась как платформа 5G-Ready: ее архитектура предусматривает переход к сетям пятого поколения за счет развития программного обеспечения без замены основной аппаратной платформы.

«Мобильная связь — это не статичная история: сегодня основой мобильных сетей остается 4G, появляются возможности для развития 5G, затем придет 6G, и инфраструктура мобильных операторов в любом случае будет обновляться. Для технологического суверенитета связь — один из ключевых векторов. В нашем случае и программное, и аппаратное обеспечение полностью разрабатывается в России. Это дает нам уверенность в том, что мы не просто замещаем оборудование зарубежных вендоров, а на многие годы определяем вектор развития отрасли связи, опираясь на технологии и оборудование собственного производства», — сказал Алексей Шелобков, генеральный директор «ИКС Холдинга».