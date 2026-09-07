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Россияне от 18 до 25 лет чаще всего покупают новые iPhone — опрос «Яндекс Маркета»

«Яндекс Маркет» выяснил, что более трети (36%) опрошенных россиян до сих пор пользуются своим первым iPhone. В среднем первый смартфон от Apple появлялся у респондентов в возрасте от 26 до 35 лет. Об этом свидетельствуют результаты опроса маркетплейса среди 1,209 тыс. владельцев iPhone из 17 российских городов. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

У большинства опрошенных первый iPhone был новым, до них устройством никто не пользовался. Однако почти у 40% знакомство со смартфонами Apple началось с подержанного или восстановленного устройства. В целом телефоны чаще всего покупали в официальных магазинах техники, у операторов связи и на маркетплейсах, но некоторым устройство отдавали родственники или партнеры бесплатно.

С возрастом меняется и тот, от кого достается телефон. Среди тех, у кого смартфон появился в 15-25 лет, больше половины (55%) получили его от брата или сестры, еще 30% — от родителей. В 26-45 лет в восьми из десяти подобных случаев первый iPhone респонденту передал партнер.

Чем младше опрошенные, тем чаще они приобретают или получают в пользование новые iPhone. Среди тех, кому 18-25 лет, новым телефон был у 69% опрошенных. В группе 26-35 лет доля новых устройств уже заметно ниже, 57%. К 36-45 годам новым iPhone пользуется только 41% респондентов, а в самой старшей группе, 46-55 лет, эта доля почти не меняется и составляет 39%.

После перехода на следующую модель владельцы нередко сами продолжают эту цепочку: каждый пятый опрошенный, который менял iPhone, бесплатно передал прежнее устройство члену семьи, партнеру или другу. Среди нынешних iPhone, полученных от партнера, смартфоны немного чаще переходили от мужчины к женщине: на такие случаи пришлось 56% передач, на обратный сценарий — 44%.

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Только 17% опрошенных поделились, что их главная мотивация к смене «яблочного» телефона — выход новой модели. Среди других распространенных причин — снижение ёмкости батареи (16%) и появление финансовой возможности приобрести смартфон (7%). Чаще всего владельцы решали сменить iPhone, когда прежнее устройство начинало хуже работать из-за износа (24%), ломалось (20%).

При выборе следующего iPhone владельцы готовы обращаться к новым инструментам. Почти половина (49%) опрошенных пользуются или готовы воспользоваться ИИ-помощником, чтобы подобрать подходящую модель. Однако самостоятельно оформить заказ ему позволили бы только 5% респондентов. ИИ пока воспринимают как консультанта, который помогает сравнить предложения в том числе на маркетплейсах, но окончательное решение и контроль над покупкой владельцы предпочитают оставлять за собой.

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