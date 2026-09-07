Россияне массово переходят на цифровую почту: компания оцифровала более 1,7 млн писем

Сервис оцифровки письменной корреспонденции пользуется все большей популярностью среди клиентов «Почты России». С начала года компания оцифровала более 1,7 млн писем для юридических и физических лиц. Об этом CNews сообщили представители «Почты России».

Компания расширила аудиторию сервиса оцифровки, сделав его доступным не только юридическим, но и физическим лицам. Благодаря сервису пользователи могут легко просматривать входящие письма, извещения и уведомления от государственных структур и ведомств. Для этого не нужно ждать, пока корреспонденция поступит в почтовое отделение.

В специализированных центрах сканирования сотрудники «Почты» оперативно обрабатывают входящие отправления, делают цифровые копии и сразу же загружают их в личный кабинет клиента в мобильном приложении. Бумажные оригиналы писем «Почта» бесплатно хранит в центрах в течение месяца, при необходимости срок хранения может быть увеличен.

Компания располагает сетью из 20 специализированных центров сканирования по всей стране. «Почта» обеспечивает безопасность процесса оцифровки, соблюдая все требования конфиденциальности. До конца года компания планирует подключить к сервису еще 10 городов.

«Перевод письменной корреспонденции в цифровой формат — это ответ «Почты» на растущий запрос на скорость и удобство. Мы видим, что после расширения доступа для физических лиц спрос на услугу вырос вдвое. «Почта» планирует и дальше масштабировать сервис, чтобы обеспечить удобное и быстрое взаимодействие россиян с официальными органами власти и учреждениями», — сказал директор по развитию продуктов и сервисов «Почты России» Антон Нечаев.