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Россияне массово переходят на цифровую почту: компания оцифровала более 1,7 млн писем

Сервис оцифровки письменной корреспонденции пользуется все большей популярностью среди клиентов «Почты России». С начала года компания оцифровала более 1,7 млн писем для юридических и физических лиц. Об этом CNews сообщили представители «Почты России».

Компания расширила аудиторию сервиса оцифровки, сделав его доступным не только юридическим, но и физическим лицам. Благодаря сервису пользователи могут легко просматривать входящие письма, извещения и уведомления от государственных структур и ведомств. Для этого не нужно ждать, пока корреспонденция поступит в почтовое отделение.

В специализированных центрах сканирования сотрудники «Почты» оперативно обрабатывают входящие отправления, делают цифровые копии и сразу же загружают их в личный кабинет клиента в мобильном приложении. Бумажные оригиналы писем «Почта» бесплатно хранит в центрах в течение месяца, при необходимости срок хранения может быть увеличен.

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Компания располагает сетью из 20 специализированных центров сканирования по всей стране. «Почта» обеспечивает безопасность процесса оцифровки, соблюдая все требования конфиденциальности. До конца года компания планирует подключить к сервису еще 10 городов.

«Перевод письменной корреспонденции в цифровой формат — это ответ «Почты» на растущий запрос на скорость и удобство. Мы видим, что после расширения доступа для физических лиц спрос на услугу вырос вдвое. «Почта» планирует и дальше масштабировать сервис, чтобы обеспечить удобное и быстрое взаимодействие россиян с официальными органами власти и учреждениями», — сказал директор по развитию продуктов и сервисов «Почты России» Антон Нечаев.

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