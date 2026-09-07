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Обновленный «Р7-Офис» стал доступен в облачной инфраструктуре «Турбо Облака»

Российский облачный провайдер «Турбо Облако», входящий в ГК «РТК-ЦОД», обновил облачный сервис «Р7-Офис». Пользователям стала доступна новая версия решения с расширенными возможностями для корпоративных коммуникаций и организации совместной работы. Обновленный сервис предоставляется в рамках тарифа «Корпоративный сервер Р7» на выделенной инфраструктуре, предназначенной для одного заказчика. Об этом CNews сообщил представитель «Турбо Облака».

Новая облачная версия «Р7-Офис» позволяет адаптировать сервис под задачи бизнеса и использовать необходимые инструменты в рамках единого решения. В «Корпоративный сервер Р7» входят базовые офисные инструменты, среди которых модули для работы с документами, файлового хранилища, планирования и управления проектами, а также адресная книга и возможность интеграции с почтовым клиентом. Новый модуль для администрирования позволяет самостоятельно управлять настройками сервиса без специальных навыков. При необходимости пользователь может расширить сервис, подключив мессенджер c функциями видеоконференций, графический редактор, инструменты для создания опросных форм и корпоративных баз знаний.

Сервис поддерживает совместную работу с документами внутри организации и с внешними контрагентами. Пользователи могут одновременно редактировать текстовые документы, таблицы и презентации, а также настраивать права доступа к файлам и папкам. Версионность помогает отслеживать изменения и при необходимости возвращаться к предыдущим редакциям документов.

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Развёртывание «Р7-Офис» полностью автоматизировано и выполняется в несколько кликов через личный кабинет «Турбо Облака». Пользователи получают доступ к сервису через веб-интерфейс и мобильные приложения для iOS и Android. Для корпоративного использования можно настроить собственную страницу авторизации с логотипом компании, а также интегрировать решение со службой каталогов организации.

Татьяна Миронова, руководитель продуктового офиса «Турбо Облака», сказала: «Обновленный «Р7-Офис» — это готовое корпоративное пространство, которое можно запустить и настроить под задачи компании без сложного внедрения. Клиенту не требуется отдельно приобретать и обслуживать инфраструктуру для работы сервиса: необходимые ресурсы предоставляются в «Турбо Облаке». В результате компания получает доступ к готовому набору инструментов для совместной работы без необходимости тратить ресурсы на его техническое сопровождение».

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