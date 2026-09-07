Названы самые востребованные профессии в малом, среднем и микробизнесе

Аналитики hh.ru, платформы онлайн-рекрутинга, проанализировали структуру спроса на персонал в сегментах микро-, малого и среднего бизнеса (СМБ) по итогам I полугодия 2026 г. и выявили топ-5 наиболее востребованных профессий в каждом сегменте. Об этом CNews сообщили представители hh.ru.

Всего в I полугодии 2026 г. в сегменте СМБ было открыто почти 2 млн. вакансий по России. Самой массовой специализацией во всех трех сегментах остаются менеджеры по продажам — от более 21 тыс. вакансий в среднем бизнесе до более 63 тыс. в малом. Так, в среднем бизнесе основу спроса формируют специальности массового найма, и лидерами который год остаются менеджеры по продажам, на долю которых приходится 8% всех вакансий в сегмент или более 21,6 тыс. вакансий с начала года.

В малом бизнесе безусловным лидером как год ранее остаются менеджеры по продажам — более 10% всех вакансий сегмента или более 63,4 тыс. рабочих мест. В пятерку наиболее востребованных также вошли бухгалтеры, водители, разнорабочие и повара.

В микробизнесе наибольшее число вакансий открыто на позицию курьера, что отражает активное развитие сферы доставки. Вторую строчку занимают менеджеры по продажам, замыкают пятерку бухгалтеры, администраторы и продавцы-консультанты.

За I полугодие 2026 г. по сравнению с аналогичным периодом 2025 г. в среднем бизнесе динамику роста спроса продемонстрировали менеджеры/консультанты по стратегии (+68% новых вакансий). В малом бизнесе лидерами по росту спроса у работодателей стали мерчандайзеры (+50% прирост вакансий) и операционные директора (+5%). В микробизнесе уверенную положительную динамику показали менеджеры/консультанты по стратегии (+136% новых рабочих мест), а также маляры, штукатуры, отделочники (+79%), электромонтажники (+58%) и сварщики (+52%).

«Данные отзывов сотрудников малого, среднего и микробизнеса показывают, что зарплата — не главный фактор при выборе работодателя. Среди самых востребованных профессий почти в 90% случаев главным плюсом сотрудники называют коллектив. Администраторы упоминают его в 36% отзывов, бухгалтеры — в 33%, менеджеры по продажам — в 32%, продавцы-консультанты — в 31%, повара — в 27%, разнорабочие — в 19%. У водителей коллектив и зарплата идут практически вровень — 17% против 18%. Только у курьеров лидирует свободный график — 14%. Компании, которые опираются на эти нематериальные запросы, получают конкурентное преимущество, а значит закрывают вакансии быстрее, тратят меньше на подбор и выигрывают борьбу за персонал», — сказал Борис Курбатов, основатель и генеральный директор Dream Job.