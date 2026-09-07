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MWS AI: половина петербуржцев готова к цифровому бессмертию ради близких

MWS AI (входит в «МТС Web Services») провела опрос и выяснила, как петербуржцы и жители других регионов относятся к созданию своей цифровой копии. Половина респондентов из Санкт-Петербурга готова создать цифровую копию, чаще всего — ради близких, чтобы не оставлять их одних после смерти. При этом большинство опрошенных (93%) настаивают на строгом контроле технологии: от законодательного регулирования до обязательного прижизненного согласия.

Цифровая копия — это созданный с помощью ИИ виртуальный образ человека, который воспроизводит особенности его речи, манеру общения и другие индивидуальные черты и может взаимодействовать с людьми от его имени, в том числе после его смерти. Для создания такой копии могут использоваться переписки, записи голоса, фото и видео, публикации в соцсетях, документы и другие данные, формирующие цифровой след человека.

По данным исследования, 13% петербуржцев согласились бы создать свою копию за деньги, а 6% сделали бы это ради собственного бессмертия. Платить за копию готовы 17% опрошенных. Разовый платёж допускают 7%, ежемесячную подписку 6%, ещё 4% готовы завещать часть имущества на её содержание. Завести копию только бесплатно согласились бы 30%, а 53% не готовы тратиться на неё вовсе. Поговорить с цифровой копией умершего близкого без каких-либо оговорок готов 21% петербуржцев, ещё 26% допускают такое общение только в первые годы после утраты.

43% жителей города считают, что создание и использование ИИ-копий умерших необходимо регулировать законом. Ещё 33% полагают, что достаточно согласия самого человека, данного при жизни, 17% выступают за полный запрет технологии, и только 7% уверены, что никакого регулирования не требуется.

В опросе участвовали свыше 1 тыс. жителей российских городов. От общероссийской картины Петербург отличается прежде всего отношением к деньгам. Не готовы тратиться на копию 53% против 48% по стране, а бесплатный вариант выбирают 30% против 25%.

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