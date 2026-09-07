Разделы

Телеком
|

«МТС Линк» позволит компаниям создавать корпоративные пространства для коммуникаций с партнерами

«МТС Линк», платформа для бизнес-коммуникаций, обучения и совместной работы, запускает федерации — функциональность, которая позволяет объединить чаты нескольких организаций в корпоративном мессенджере. Теперь пользователи могут общаться и совместно работать с контрагентами и коллегами из других компаний, не переходя во внешние приложения.

Деловые коммуникации не ограничиваются одной организацией: сотрудники компаний ежедневно общаются с заказчиками, подрядчиками и партнерами. Для этого часто используются публичные мессенджеры, такие как Telegram, при этом коммуникация не централизована: обсуждения разных проектов могут проходить в разных сервисах, которые выбирают сотрудники.

Функциональность федераций позволяет превратить платформу «МТС Линк» в единый хаб для переписки с коллегами из собственной и сторонних организаций. Сотрудники компаний, между которыми установлена федеративная связь, могут находить профили друг друга и общаться в групповых и личных чатах, если это разрешено администратором. При этом каждая компания-участница федерации сохраняет собственное цифровое пространство и контроль над конфиденциальными данными, доступами и настройками безопасности. Чаты и каналы с коллегами из другой организации, как и профили внешних пользователей, обозначаются специальной пиктограммой.

Федеративная связь устанавливается только с согласия обеих сторон: одна компания отправляет приглашение к созданию федерации, другая — принимает его. Правила взаимодействия определяют администраторы: они настраивают возможность поиска сотрудников, обмена файлами, добавления участников, а также видимость профилей.

Андрей Грицаенко, Белорусский межбанковский расчетный центр: Использование моделей интерпретируемого ИИ повысит уровень доверия к системам искусственного интеллекта
Андрей Грицаенко, Белорусский межбанковский расчетный центр: Использование моделей интерпретируемого ИИ повысит уровень доверия к системам искусственного интеллекта безопасность

«Возможность переписываться с внешними командами внутри корпоративного контура — один из самых частых запросов со стороны бизнеса. С одной стороны, это дело удобства: на переключение между приложениями уходит много времени. С другой, организация общения в корпоративном контуре помогает избегать утечки чувствительной информации. Федерации позволяют закрыть обе эти потребности. Доля коммуникации в сторонних мессенджерах снижается: организации получают больше уверенности в сохранности данных, а сотрудники — простоту общения с внешними командами. В будущем мы планируем расширять возможности федераций и добавлять новые форматы межорганизационного взаимодействия в «МТС Линк», — отметил руководитель направления «Унифицированные коммуникации» «МТС Линк» Олег Пашукевич.

Функциональность уже доступна по запросу в облачной версии «МТС Линк», а в IV квартале 2026 г. она появится в серверном решении. Компании смогут создавать федерации вне зависимости от того, какой метод поставки используют: так, если обе или одна из организаций используют серверную версию, это не станет ограничением.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

CNews вновь признан самым цитируемым СМИ об ИТ и телекоме

«Умные» телевизоры LG тайно записывают разговоры в комнате и сканируют локальные сети. Россияне тоже в опасности

Управление управленцами: как перестать быть узким местом собственной команды

Конец эпохи постоянного удешевления. По планете шагает «РАМпокалипсис»

Какие отрасли уже перевели свои серверы и рабочие станции на российскую операционную систему

Россия под атакой. Поддельные письма от налоговой и «Госуслуг» стали главным оружием хакеров против компаний

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

Обзор вертикального моющего пылесоса Midea AT2: самоочистка и сушка в доступном сегменте

Лучшие мониторы с защитой зрения: выбор ZOOM

Питомцы-хакеры: как животные обходят защиту умных кормушек

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще