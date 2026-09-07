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«МегаФон» подключил к мобильному интернету Рублево-Архангельскую линию метро

Оператор подключил связь и мобильный интернет на первом участке новой Рублево-Архангельской линии Московского метрополитена. С первого дня работы линии абонентам доступны голосовая связь и мобильный интернет на всех пяти станциях: «Деловой центр», «Шелепиха», «Звенигородская», «Народное Ополчение» и «Бульвар Генерала Карбышева». Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Для того, чтобы обеспечить непрерывную связь в метро, инженеры «МегаФона» заранее смонтировали и настроили необходимое телеком-оборудование. В вестибюлях и на платформах сигнал обеспечивают антенные системы, а в перегонных туннелях используется высокочастотный излучающий кабель. Он проложен вдоль движения поездов на уровне окон вагона, благодаря чему устройства остаются в сети во время всей поездки.

Оборудование на новом участке поддерживает широкий спектр частотных диапазонов поколений 2G, 3G и 4G. Для увеличения пропускной способности сети используются агрегация частот и технологии MIMO 2×2, благодаря чему пассажиры метрополитена могут совершать звонки и пользоваться быстрым мобильным интернетом на скорости до 300 Мбит/с как в туннелях, так и в ожидании составов в вестибюлях.

«Запуск новой линии метро требует от телеком-операторов готовности ещё до того, как на станции придут первые пассажиры. Работы здесь необходимо синхронизировать со строительством самой транспортной инфраструктуры, поэтому монтаж, настройку и тестирование оборудования мы проводим заранее. Это позволяет к моменту открытия участка подготовить сеть к штатной нагрузке и обеспечить непрерывную связь на всём маршруте», — сказал директор «МегаФона» по развитию в Московском регионе Михаил Прахов.

«Вместе с мобильными операторами мы предоставляем пассажирам метро лучший сервис по задаче Мэра Москвы Сергея Собянина. Так, с момента открытия Рублево-Архангельской линии высокоскоростной интернет и качественная голосовая связь доступны на ее станциях, эскалаторах, а также в туннелях и переходах. Это позволяет москвичам и гостям столицы всегда оставаться на связи в пути и без ограничений пользоваться мобильным интернетом при пересадках между линиями. Сеть 4G сегодня работает на 100% инфраструктуры метрополитена», — сказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

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Первый участок Рублево-Архангельской линии протяженностью 8,7 км объединил пять станций: «Деловой центр», «Шелепиха», «Звенигородская», «Народное Ополчение» и «Бульвар Генерала Карбышева». В дальнейшем общая протяженность линии составит 27,6 км, на ней разместятся 12 станций.

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