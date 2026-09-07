Разделы

Безопасность
|

Исследование: доверие к письмам «госорганов» — главная уязвимость в фишинге

Аналитики «МегаФона» и «Лаборатории Касперского» проанализировали статистику тренировочных фишинговых рассылок за последние несколько лет. Ранее сотрудники реагировали на сообщения о корпоративных мероприятиях и премиях, а сейчас наибольшее доверие вызывают имитации писем госорганов. При этом статистика прочтения и показатель компрометации данных демонстрируют небольшой рост, а число тех, кто переходит по вредоносным ссылкам, наоборот, сокращается.

По данным оператора, в текущем году сотрудники компаний стали чаще открывать письма, имитирующие фишинг: 43% против 40% годом ранее. При этом количество переходов по ссылкам после прочтения сократилось до 22% против 40% и 35% в 2025 и 2024 гг. соответственно. Однако вырос до 11,3% показатель компрометации данных — когда пользователь не только перешёл по ссылке, но и ввёл свои учетные данные. Два прошлых года показатель составлял 10%. Доля сотрудников, открывающих вложения, снизилась с 8,3% (2024 г.) и 9% (2025 г.) до 7% в текущем году, что говорит о повышении осторожности пользователей при работе с файлами.

В 2024 г. самым эффективным был шаблон о «введении дресс-кода» (77% переходов) и «фото с корпоратива» (32%), в 2025 г. лидировали темы «расчета премий» (66,5%) и «пароля к аккаунту», а сейчас в топ доверия вышли темы, связанные с государственными сервисами. Наибольший отклик вызывают рассылки, имитирующие письма от ФНС и «Госуслуг». Это свидетельствует о том, что люди склонны доверять авторитету государственных институтов и привычным корпоративным инструментам.

По данным «Лаборатории Касперского», в 2026 г. сотрудники также активно реагируют на тренировочные письма, связанные с рабочими процессами, информационной и пожарной безопасностью. Почти половина получателей (48%) перешла по ссылке в сообщении с темой «Необходимо согласование запроса». Ещё 38% — по ссылке в письме с уведомлением о нарушении политики использования интернет-ресурсов, а 34% — в сообщении с новым планом эвакуации из здания. Эти данные показывают, что в фишинговых атаках злоумышленники могут эксплуатировать привычные рабочие процессы, срочность и чувство ответственности сотрудников.

«Регулярное обучение помогает персоналу отличать настоящие письма от подделок, а бизнесу снижать риски. Среди прошедших курс только 1,5% переходят по ссылке, а уровень компрометации данных падает до 0,3%. Наиболее востребованы темы информационной безопасности, борьбы с фишингом, защиты персональных данных и безопасности паролей», — отметил директор по стратегическому маркетингу корпоративного и государственного сегментов «МегаФона» Александр Яресько.

«Анализ показывает, что получатели реагируют на письма, которые выглядят как важные рабочие сообщения, чем могут пользоваться и злоумышленники в реальных атаках. Поэтому важно напоминать сотрудникам: даже внешне убедительное письмо с пометкой „обязательно к ознакомлению“ не повод автоматически доверять его содержанию, переходить по ссылкам или открывать вложения. Для эффективной защиты от фишинга необходимо сочетать технические средства защиты с развитием киберграмотности персонала. Обучение должно быть регулярным, основываться на актуальных примерах и учитывать профиль рисков конкретного сотрудника», — сказала Светлана Калашникова, эксперт направления Kaspersky Security Awareness.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как вернуть доступ после проблем с сертификатами, если не открывается сайт банка или сервиса

Хакеры опубликовали план гражданской обороны Берлина при ядерной и химической атаке. Виновной назначают Россию

Корпоративная связь как инструмент продаж: почему бизнесу уже недостаточно просто минут и гигабайтов

Учетные записи сервиса Dropbox взломаны из-за его старой дружбы с Lenovo

CNews вновь признан самым цитируемым СМИ об ИТ и телекоме

ИИ-модели ChatGPT взломали сайт и превратили его в свой форум для обмена вредными советами

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Обзор вертикального моющего пылесоса Midea AT2: самоочистка и сушка в доступном сегменте

Лучшие мониторы с защитой зрения: выбор ZOOM

Питомцы-хакеры: как животные обходят защиту умных кормушек

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще