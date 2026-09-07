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Ikon Tyres автоматизировала HR-процессы с помощью Neon HRM

Ikon Tyres автоматизировала процессы целеполагания, оценки компетенций, аттестации рабочих и формирования индивидуальных планов развития сотрудников.

Компания Ikon Tyres автоматизировала HR-процессы с помощью Neon HRM. В составе решения были внедрены модули «Целеполагание», «Калибровка», «Оценка навыков и компетенций», «ИПР» (индивидуальный план развития сотрудников) и «Корпоративный портал». Также для компании был разработан модуль «Аттестация рабочих», полностью реализованный с учетом особенностей ее бизнес-процессов.

Ранее компания использовала зарубежное решение Workday. После смены собственника бизнеса в России и ухода вендора компания начала искать отечественное решение. При выборе системы ключевыми критериями стали максимальное соответствие функциональности продукта действующим бизнес-процессам компании и архитектура без жестких ограничений для масштабирования. Также учитывались дизайн и интуитивно-понятный интерфейс продукта, наличие интеграции с «1С:ЗУП» и возможность самостоятельно донастраивать систему с минимальным привлечением ИТ-специалистов.

Работы по внедрению и кастомизации Neon HRM начались в 2025 г. Пользователями решения уже стали сотрудники компании в России, Казахстане и Узбекистане.

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«При выборе решения для нас было важно найти продукт, который максимально соответствует действующим HR-процессам и при этом позволяет развивать и настраивать функциональность вместе с изменением потребностей компании. В ходе проекта мы смогли реализовать необходимые процессы в единой системе и учесть особенности нашей работы. Это позволило сократить ручной труд и повысить прозрачность HR-процессов», — сказала Лилия Ясакова, директор по персоналу шинной компании Ikon Tyres.

«Для промышленных компаний с распределенной структурой управления персоналом требуется единое информационное пространство: сотрудники и руководители могут находиться в разных городах и странах, при этом HR-процессы должны оставаться прозрачными и доступными для всех участников. Цифровизация в этом случае позволяет не только автоматизировать отдельные задачи, но и выстроить единую среду для управления персоналом», — сказал Сергей Карпов, первый заместитель генерального директора Nexign, компании-разработчика Neon HRM.

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