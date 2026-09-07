ИИ покажет якутянам краткое содержание звонков в журнале вызовов

МТС запускает функцию отображения ключевых тезисов телефонных разговоров в истории вызовов. Новая разработка МТС VoiceTech для управления звонками поможет абонентам восстановить в памяти детали телефонного разговора. Тезисы, сформированные искусственным интеллектом, можно будет посмотреть в приложении оператора. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Технология в режиме реального времени обрабатывает разговор и преобразовывает его в ключевые тезисы, которые отображаются в истории звонков. Если абоненту понадобятся подробности диалога, он сможет обратиться к расширенной версии выводов, а также к полной расшифровке разговора и его записи в приложении «Мой МТС».

«Быстрый темп жизни, многозадачность и обилие общения порой делают невозможным удержание всех деталей в голове. ИИ-решения уже закрывают часть бытовых и рабочих вопросов, высвобождая наше время. Теперь они готовы упростить работу с телефонными звонками, выполняя функцию умного секретаря и фиксируя основные моменты беседы. Уровень подробностей регулируется самостоятельно: искусственный интеллект предложит, как несколько ключевых пунктов, так и полную расшифровку с записью», – сказал директор МТС в Республике Саха (Якутия) Прокопий Неустроев.

МТС стала первой российской компанией, которая внедрила отображение кратких тезисов разговоров в истории звонков для всех пользователей «Интеллектуальной записи». Функция входит в ряд тарифов без дополнительной платы, на остальных в первые 30 дней действует бесплатный тестовый период.