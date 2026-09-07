ИИ покажет иркутянам краткое содержание звонков в журнале вызовов

МТС запускает функцию отображения ключевых тезисов телефонных разговоров в истории вызовов. Новая разработка МТС VoiceTech для управления звонками поможет абонентам восстановить в памяти детали телефонного разговора. Тезисы, сформированные искусственным интеллектом, можно будет посмотреть в приложении оператора. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Технология в режиме реального времени обрабатывает разговор и преобразовывает его в ключевые тезисы, которые отображаются в истории звонков. Если абоненту понадобятся подробности диалога, он сможет обратиться к расширенной версии выводов, а также к полной расшифровке разговора и его записи в приложении «Мой МТС».

«В условиях стремительного ритма жизни, постоянного переключения между задачами и плотного информационного обмена человеческая память уже может не справляться с полным объемом данных. Цифровые ассистенты постепенно разгружают нас, беря на себя повседневные и рабочие обязанности. Теперь они могут помочь и с анализом звонков и оперативно восстановить суть беседы. При этом пользователь сам определяет глубину анализа – от краткой выжимки до стенограммы с аудиозаписью» – сказал директор МТС в Иркутской области Константин Зимин.

МТС стала первой российской компанией, которая внедрила отображение кратких тезисов разговоров в истории звонков для всех пользователей «Интеллектуальной записи». Функция входит в ряд тарифов без дополнительной платы, на остальных в первые 30 дней действует бесплатный тестовый период.